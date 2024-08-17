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Минэкономразвития предложило разрешить невозвратные тарифы в отелях

Ведомости

Минэкономразвития России предложило разрешить отелям предлагать туристам более дешевые невозвратные тарифы, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов правовых актов.

Невозвратное бронирование предполагает, что при отмене бронирования клиентам не будут возвращать или возвращать частично оплату за него. В МЭР предлагают дать право потребителям выбирать невозвратное бронирование для экономии средств.

В документе уточняется, что клиенты смогут самостоятельно выбирать между возвратным и невозвратным тарифами до заключения договора о бронировании.

О похожем предложении Минэкономразвития писали «Ведомости» в феврале этого года. Тогда ведомство также предложило ввести возможность устанавливать возвратные и невозвратные тарифы для туристов. Поправки предлагалось внести в ст. 32 закона «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

17 июля в Госдуму внесли законопроект о реестре объектов классификации в сфере туристской деятельности. Согласно предложению, перечнем предлагается регулировать работу гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. Для не состоящих в реестре объектов туристской деятельности предполагаются ограничения на работу.

Инициативу поддержали в Минэкономразвития. Замдиректора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования министерства Наталья Савельева заявляла «Ведомостям», что инициатива создаст два этапа классификации. Помимо традиционных «звезд», обязательным для отелей станет включение в соответствующий реестр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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