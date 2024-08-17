Минэкономразвития предложило разрешить невозвратные тарифы в отелях
Минэкономразвития России предложило разрешить отелям предлагать туристам более дешевые невозвратные тарифы, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов правовых актов.
Невозвратное бронирование предполагает, что при отмене бронирования клиентам не будут возвращать или возвращать частично оплату за него. В МЭР предлагают дать право потребителям выбирать невозвратное бронирование для экономии средств.
В документе уточняется, что клиенты смогут самостоятельно выбирать между возвратным и невозвратным тарифами до заключения договора о бронировании.
О похожем предложении Минэкономразвития писали «Ведомости» в феврале этого года. Тогда ведомство также предложило ввести возможность устанавливать возвратные и невозвратные тарифы для туристов. Поправки предлагалось внести в ст. 32 закона «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
17 июля в Госдуму внесли законопроект о реестре объектов классификации в сфере туристской деятельности. Согласно предложению, перечнем предлагается регулировать работу гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. Для не состоящих в реестре объектов туристской деятельности предполагаются ограничения на работу.
Инициативу поддержали в Минэкономразвития. Замдиректора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования министерства Наталья Савельева заявляла «Ведомостям», что инициатива создаст два этапа классификации. Помимо традиционных «звезд», обязательным для отелей станет включение в соответствующий реестр.