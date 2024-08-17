Минэкономразвития предложило разрешить невозвратные тарифы в отелях

О похожем предложении Минэкономразвития писали «Ведомости» в феврале этого года. Тогда ведомство также предложило ввести возможность устанавливать возвратные и невозвратные тарифы для туристов. Поправки предлагалось внести в ст. 32 закона «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».