Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле вырос на 4%

В январе Минтранс сообщил, что авиакомпании России по итогам 2023 г. перевезли 105 млн человек, что на 10% больше, чем в 2022 г. Из этого числа 82,7 млн человек перевезено на внутрироссийских направлениях, на международных – 22,3 млн пассажиров.