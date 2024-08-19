Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле вырос на 4%Суммарно крупнейшие из них перевезли 8,3 млн человек
Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле вырос до 12 млн человек. Это на 4% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Росавиации.
В топ крупнейших авиаперевозчиков вошли «Аэрофлот», «Россия», «Сибирь» (S7), «Победа», и «Уральские авиалинии». Суммарно они перевезли 8,3 млн человек, что на 4,1% больше, чем в июле прошлого года.
13 августа стало известно, что группа «Аэрофлот» в июле 2024 г. перевезла 5,8 млн пассажиров, что на 15% больше в сравнении с июлем прошлого года. При этом динамика роста объема перевозок замедлилась. В июне он составил 20% в годовом выражении, в мае – 22%.
1 августа глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил о планах российских авиакомпаний в летний сезон перевезти 73,3 млн пассажиров.
По данным Росавиации, в июне пассажиропоток авиакомпаний России вырос на 6% до 10,7 млн человек. Крупнейшие авиаперевозчики «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Сибирь» (S7) и «Уральские авиалинии» суммарно перевезли 7,3 млн человек.
Пассажирооборот российских авиакомпаний в мае 2024 г. вырос на 10,6% в годовом выражении и составил 23,2 млрд пассажиро-километров (пкм). Пассажиропоток авиакомпаний увеличился в мае на 7,1% до 9,3 млн человек. Внутри страны было перевезено 7 млн пассажиров, за границу – 2,3 млн.
В январе Минтранс сообщил, что авиакомпании России по итогам 2023 г. перевезли 105 млн человек, что на 10% больше, чем в 2022 г. Из этого числа 82,7 млн человек перевезено на внутрироссийских направлениях, на международных – 22,3 млн пассажиров.