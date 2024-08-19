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«Газпром» и Socar намерены расширить стратегическое партнерство

Ведомости

Российский «Газпром» и азербайджанская нефтяная госкомпания Socar договорились о расширении стратегического партнерства. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома» со ссылкой на председателя правления Алексея Миллера.

«Взаимовыгодное, партнерское взаимодействие "Газпрома" и Socar динамично развивается. В частности, речь идет о проекте "Север – Юг", о подписании в сентябре этого года программы комплексного научно-технического сотрудничества. Достигнута договоренность о расширении разнопланового стратегического партнерства», – цитирует Миллера пресс-служба российской компании.

Делегация ПАО «Газпром» принимает участие в мероприятиях в рамках двухдневного визита президента РФ Владимира Путина в Азербайджан, куда глава глава государства прибыл 18 августа. Сегодня он провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевыми, также были подписаны несколько совместных документов.

Ранее 19 августа вице-премьер Александр Новак в разговоре с изданием Russia Today также сообщил, что страны потенциально рассматривают новый проект на каспийском шельфе. Он отметил связи России и Азербайджана в газовой и нефтегазовой сферах, в частности проект Шах-Дениз. Новак сообщил, что российская компания «Лукойл» имеет в нем почти 20% и вложила в проект большой объем инвестиций.

До переговоров лидеров эксперт по вопросам военной безопасности государств Южного Кавказа Ниязи Ниязов говорил «Ведомостям», что на встрече в Баку президенты в первую очередь затронут вопрос использования азербайджанской газотранспортной системы, или так называемого Южного газового коридора, для поставок на международные рынки в различных направлениях российского газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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