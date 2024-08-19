«Газпром» и Socar намерены расширить стратегическое партнерство

Ранее 19 августа вице-премьер Александр Новак в разговоре с изданием Russia Today также сообщил, что страны потенциально рассматривают новый проект на каспийском шельфе. Он отметил связи России и Азербайджана в газовой и нефтегазовой сферах, в частности проект Шах-Дениз. Новак сообщил, что российская компания «Лукойл» имеет в нем почти 20% и вложила в проект большой объем инвестиций.