«Газпром» и Socar намерены расширить стратегическое партнерство
«Взаимовыгодное, партнерское взаимодействие "Газпрома" и Socar динамично развивается. В частности, речь идет о проекте "Север – Юг", о подписании в сентябре этого года программы комплексного научно-технического сотрудничества. Достигнута договоренность о расширении разнопланового стратегического партнерства», – цитирует Миллера пресс-служба российской компании.
Ранее 19 августа вице-премьер Александр Новак в разговоре с изданием Russia Today также сообщил, что страны потенциально рассматривают новый проект на каспийском шельфе. Он отметил связи России и Азербайджана в газовой и нефтегазовой сферах, в частности проект Шах-Дениз. Новак сообщил, что российская компания «Лукойл» имеет в нем почти 20% и вложила в проект большой объем инвестиций.
До переговоров лидеров эксперт по вопросам военной безопасности государств Южного Кавказа Ниязи Ниязов говорил «Ведомостям», что на встрече в Баку президенты в первую очередь затронут вопрос использования азербайджанской газотранспортной системы, или так называемого Южного газового коридора, для поставок на международные рынки в различных направлениях российского газа.