AB InBev Efes увеличила продажи безалкогольной продукции на 48%

9 августа «Коммерсантъ» писал, что российские пивовары попросили власти повысить в 2024 г. пошлины на ввоз в страну напитков из недружественных стран в 10 раз – до 1 евро на литр. По данным издания, идею поддержали не все участники рынка. Это связано с вероятностью роста цен на массовые зарубежные сорта. Кроме того, Германия и Чехия, откуда в основном завозится такая продукция, могут ограничить отправку в РФ хмеля, от которого зависят российские пивовары.