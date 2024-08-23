AB InBev Efes увеличила продажи безалкогольной продукции на 48%
Продажи безалкогольной продукции AB InBev Efes выросли на 48% во II квартале 2024 г. относительно предыдущего квартала, сообщается в финансовом отчете компании за первое полугодие.
«В портфеле компании безалкогольная категория продолжила демонстрировать двузначные показатели, опережая индустрию: в сравнении с I кварталом 2024 г. рост составил 48%», – говорится в сообщении.
Совокупные натуральные продажи безалкогольной продукции увеличились на 10% по сравнению со II кварталом 2023 г.
По данным компании, активный рост год к году (+14%) демонстрирует категория темного пива. Наблюдается также увеличение популярности вкусового и нефильтрованного пива на фоне снижения категории лагерных сортов.
В первом полугодии показатели продаж компании коррелировали с рыночной динамикой, демонстрируя устойчивый рост. Среди самых популярных по продажам брендов называются «Старый Мельник из Бочонка», Essa и Efes – рост продукции каждого бренда составил 18%.
Согласно данным Росстата, в январе – июне было произведено около 451 млн декалитров пива, что на 9,8% больше, чем в аналогичном периоде 2023 г.
Диджитал-продажи компании увеличились на 25% в годовом исчислении. Этому поспособствовало расширение ассортимента на собственной B2B-платформе «ВыбирайОнлайн». В частности, в продажу поступили снеки, бакалея, соусы, кондитерские изделия и другая продукция.
9 августа «Коммерсантъ» писал, что российские пивовары попросили власти повысить в 2024 г. пошлины на ввоз в страну напитков из недружественных стран в 10 раз – до 1 евро на литр. По данным издания, идею поддержали не все участники рынка. Это связано с вероятностью роста цен на массовые зарубежные сорта. Кроме того, Германия и Чехия, откуда в основном завозится такая продукция, могут ограничить отправку в РФ хмеля, от которого зависят российские пивовары.