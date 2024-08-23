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AB InBev Efes увеличила продажи безалкогольной продукции на 48%

Ведомости

Продажи безалкогольной продукции AB InBev Efes выросли на 48% во II квартале 2024 г. относительно предыдущего квартала, сообщается в финансовом отчете компании за первое полугодие.

«В портфеле компании безалкогольная категория продолжила демонстрировать двузначные показатели, опережая индустрию: в сравнении с I кварталом 2024 г. рост составил 48%», – говорится в сообщении.

Совокупные натуральные продажи безалкогольной продукции увеличились на 10% по сравнению со II кварталом 2023 г.

По данным компании, активный рост год к году (+14%) демонстрирует категория темного пива. Наблюдается также увеличение популярности вкусового и нефильтрованного пива на фоне снижения категории лагерных сортов.

В первом полугодии показатели продаж компании коррелировали с рыночной динамикой, демонстрируя устойчивый рост. Среди самых популярных по продажам брендов называются «Старый Мельник из Бочонка», Essa и Efes – рост продукции каждого бренда составил 18%.

Согласно данным Росстата, в январе – июне было произведено около 451 млн декалитров пива, что на 9,8% больше, чем в аналогичном периоде 2023 г.

Диджитал-продажи компании увеличились на 25% в годовом исчислении. Этому поспособствовало расширение ассортимента на собственной B2B-платформе «ВыбирайОнлайн». В частности, в продажу поступили снеки, бакалея, соусы, кондитерские изделия и другая продукция.

9 августа «Коммерсантъ» писал, что российские пивовары попросили власти повысить в 2024 г. пошлины на ввоз в страну напитков из недружественных стран в 10 раз – до 1 евро на литр. По данным издания, идею поддержали не все участники рынка. Это связано с вероятностью роста цен на массовые зарубежные сорта. Кроме того, Германия и Чехия, откуда в основном завозится такая продукция, могут ограничить отправку в РФ хмеля, от которого зависят российские пивовары.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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