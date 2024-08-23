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Россия впервые вошла в пятерку ведущих поставщиков свинины в Китай

Ведомости

Россия впервые вошла в топ-5 стран по поставкам свинины в Китай, нарастив свою долю в импорте более чем до 5%. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные местной статистической службы.

В июле Китай нарастил импорт свинины из России в 4,3 раза по сравнению с прошлым месяцем. Он достиг $9,6 млн. Россия заняла пятое место среди поставщиков свинины в республику. Вместе с этим КНР сократила поставки из Франции и Чили. Они снизились на 12% и 10% соответственно – до $8 млн и $7,9 млн. Кроме того, снизился импорт из Нидерландов и США – на 7% и 3%.

По состоянию на июль в топ-5 поставщиков свинины в Китай, кроме России, вошли Бразилия (доля 28,1%), Испания (27,8%), Дания (6,7%) и Нидерланды (6,1%). Всего за семь месяцев в Китай ввезли свинины на $1,14 млрд. Поставки из России за указанный период достигли $12,5 млн.

В июне Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из Евросоюза. Республика является крупнейшим покупателем свинины из Евросоюза, хотя объемы экспорта в последние годы снизились из-за избыточного предложения на внутреннем рынке и низких цен. В 2023 г. объем торговли между Китаем и ЕС составил $1,83 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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