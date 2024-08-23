Россия впервые вошла в пятерку ведущих поставщиков свинины в Китай
Россия впервые вошла в топ-5 стран по поставкам свинины в Китай, нарастив свою долю в импорте более чем до 5%. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные местной статистической службы.
В июле Китай нарастил импорт свинины из России в 4,3 раза по сравнению с прошлым месяцем. Он достиг $9,6 млн. Россия заняла пятое место среди поставщиков свинины в республику. Вместе с этим КНР сократила поставки из Франции и Чили. Они снизились на 12% и 10% соответственно – до $8 млн и $7,9 млн. Кроме того, снизился импорт из Нидерландов и США – на 7% и 3%.
По состоянию на июль в топ-5 поставщиков свинины в Китай, кроме России, вошли Бразилия (доля 28,1%), Испания (27,8%), Дания (6,7%) и Нидерланды (6,1%). Всего за семь месяцев в Китай ввезли свинины на $1,14 млрд. Поставки из России за указанный период достигли $12,5 млн.
В июне Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из Евросоюза. Республика является крупнейшим покупателем свинины из Евросоюза, хотя объемы экспорта в последние годы снизились из-за избыточного предложения на внутреннем рынке и низких цен. В 2023 г. объем торговли между Китаем и ЕС составил $1,83 млрд.