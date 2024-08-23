Россия впервые вошла в пятерку ведущих поставщиков свинины в Китай

В июле Китай нарастил импорт свинины из России в 4,3 раза по сравнению с прошлым месяцем. Он достиг $9,6 млн. Россия заняла пятое место среди поставщиков свинины в республику. Вместе с этим КНР сократила поставки из Франции и Чили. Они снизились на 12% и 10% соответственно – до $8 млн и $7,9 млн. Кроме того, снизился импорт из Нидерландов и США – на 7% и 3%.