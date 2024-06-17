Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из ЕС
Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из Евросоюза (ЕС) на фоне усиления торговой напряженности между Пекином и Брюсселем, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министерства торговли Китая.
«Это расследование будет рассматриваться как ответ Пекина на аналогичные расследования, проводимые ЕС, который изучает китайские субсидии в различных отраслях промышленности и с июля вводит тарифы на импорт электромобилей», – отмечает агентство.
Китай является крупнейшим покупателем свинины из Евросоюза, хотя объемы экспорта в последние годы снизились из-за избыточного предложения на внутреннем рынке и низких цен. В 2023 г. объем торговли между Китаем и ЕС составил $1,83 млрд.
12 июня Еврокомиссия сообщила, что с 4 июля китайские электромобили на рынке ЕС будут временно обложены пошлинами от 17 до 38%. Это произойдет в случае, если до этой даты власти Китая не предложат, как решить проблему использования КНР государственных субсидий в рамках правил Всемирной торговой организации (ВТО).
13 июня официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь призвал Евросоюз прекратить неправильные практики, которые противоречат историческим тенденциям и игнорируют правила ВТО. Он предложил решить разногласия путем диалога и консультаций, чтобы избежать ущерба отношениям Китая и ЕС. Линь добавил, что Китай примет соответствующие меры для защиты своих интересов.