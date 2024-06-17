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Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из ЕС

Ведомости

Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из Евросоюза (ЕС) на фоне усиления торговой напряженности между Пекином и Брюсселем, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министерства торговли Китая.

«Это расследование будет рассматриваться как ответ Пекина на аналогичные расследования, проводимые ЕС, который изучает китайские субсидии в различных отраслях промышленности и с июля вводит тарифы на импорт электромобилей», – отмечает агентство.

Китай является крупнейшим покупателем свинины из Евросоюза, хотя объемы экспорта в последние годы снизились из-за избыточного предложения на внутреннем рынке и низких цен. В 2023 г. объем торговли между Китаем и ЕС составил $1,83 млрд.

12 июня Еврокомиссия сообщила, что с 4 июля китайские электромобили на рынке ЕС будут временно обложены пошлинами от 17 до 38%. Это произойдет в случае, если до этой даты власти Китая не предложат, как решить проблему использования КНР государственных субсидий в рамках правил Всемирной торговой организации (ВТО).

13 июня официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь призвал Евросоюз прекратить неправильные практики, которые противоречат историческим тенденциям и игнорируют правила ВТО. Он предложил решить разногласия путем диалога и консультаций, чтобы избежать ущерба отношениям Китая и ЕС. Линь добавил, что Китай примет соответствующие меры для защиты своих интересов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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