Алмаз весом более 260 карат добыли в Якутии
«Алмазы Анабара» (100%-ная «дочка» компании «Алроса») добыла алмаз весом 262,5 карата на месторождении Эбелях прииска Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия). Об этом сообщается на сайте компании.
Алмаз обнаружили во время промывки алмазоносных песков в конце лета 2024 г. Минерал описывается как прозрачный монокристалл с единичными включениями графит-сульфида и слабым ожелезнением, обладающий характерной формой для минералов месторождения Эбелях. Кристаллу предстоит пройти экспертную оценку морфологических характеристик.
По словам гендиректора «Алросы» Павла Маринычева, месторождение Эбелях знаменито «исключительно редкими цветными и крупными алмазами, получившими всемирную известность». В 2017 г. здесь был добыт 27,85-каратный чистый розовый кристалл, из которого был огранен бриллиант «Призрак розы».
В сентябре 2023 г. компания сообщала, что на участке Эбелях добыт самый крупный алмаз за последние 10 лет, его вес составил 390,7 карата. До этого самый крупный алмаз ювелирного качества массой 401 карат находили в 2013 г.