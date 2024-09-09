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Алмаз весом более 260 карат добыли в Якутии

Ведомости

«Алмазы Анабара» (100%-ная «дочка» компании «Алроса») добыла алмаз весом 262,5 карата на месторождении Эбелях прииска Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия). Об этом сообщается на сайте компании.

Алмаз обнаружили во время промывки алмазоносных песков в конце лета 2024 г. Минерал описывается как прозрачный монокристалл с единичными включениями графит-сульфида и слабым ожелезнением, обладающий характерной формой для минералов месторождения Эбелях. Кристаллу предстоит пройти экспертную оценку морфологических характеристик.

По словам гендиректора «Алросы» Павла Маринычева, месторождение Эбелях знаменито «исключительно редкими цветными и крупными алмазами, получившими всемирную известность». В 2017 г. здесь был добыт 27,85-каратный чистый розовый кристалл, из которого был огранен бриллиант «Призрак розы».

В сентябре 2023 г. компания сообщала, что на участке Эбелях добыт самый крупный алмаз за последние 10 лет, его вес составил 390,7 карата. До этого самый крупный алмаз ювелирного качества массой 401 карат находили в 2013 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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