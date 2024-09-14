Пользователи Wildberries пожаловались на отмену оплаченных заказов раньше срока
Некоторые пользователи Wildberries сообщили об отмене раньше срока оплаченных заказов и снятии денег за возврат товаров. Информацию о сбое РБК подтвердили в пресс-службе онлайн-ритейлера.
В компании пообещали в ближайшее время обновить статус заказов на корректный, после чего товары можно будет забрать как обычно.
«Деньги за обратную доставку товара будут возвращены как можно скорее. Специалисты компании работают над восстановлением корректной работы сервисов», – сообщили изданию.