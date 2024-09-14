Пользователи Wildberries пожаловались на отмену оплаченных заказов раньше срока

В конце августа в работе сайтов и приложений маркетплейсов Wildberries и Ozon произошел сбой. На работу Wildberries поступило больше 1300 жалоб из нескольких регионов России, на работу Ozon – 176. В пресс-службе Wildberries позже сообщили, что все сервисы маркетплейса снова стабильно работают.