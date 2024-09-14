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Пользователи Wildberries пожаловались на отмену оплаченных заказов раньше срока

Ведомости

Некоторые пользователи Wildberries сообщили об отмене раньше срока оплаченных заказов и снятии денег за возврат товаров. Информацию о сбое РБК подтвердили в пресс-службе онлайн-ритейлера.

В компании пообещали в ближайшее время обновить статус заказов на корректный, после чего товары можно будет забрать как обычно.

«Деньги за обратную доставку товара будут возвращены как можно скорее. Специалисты компании работают над восстановлением корректной работы сервисов», – сообщили изданию.

В конце августа в работе сайтов и приложений маркетплейсов Wildberries и Ozon произошел сбой. На работу Wildberries поступило больше 1300 жалоб из нескольких регионов России, на работу Ozon – 176. В пресс-службе Wildberries позже сообщили, что все сервисы маркетплейса снова стабильно работают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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