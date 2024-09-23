«Вкусвилл» получил права на использование образов героев произведений Чуковского
Продуктовый ритейлер «Вкусвилл» заключил соглашение с правнуком писателя Корнея Чуковского Дмитрием для использования образов персонажей из произведений писателя в рекламе и дизайне своей продукции. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель сети.
Первая партия из 15 товаров с героями из произведений Чуковского уже появилась в продаже. Среди них Муха-Цокотуха, Айболит, Мойдодыр, Федора и другие персонажи. Продукты появятся в категории детских товаров: сладости, молочная продукция, напитки, косметические средства и др.
По данным Российской книжной палаты (РКП) за первое полугодие 2024 г., Чуковский возглавил список из 20 наиболее издаваемых авторов в России по детской литературе. Общий тираж книг писателя составил 559 000 экземпляров.
5 апреля представитель «Вкусвилла» сообщил «Ведомостям», что сеть закрыла сделку по приобретению 95% старейшего сервиса корпоративного питания «Обед.ру». Сервис работает в России порядка 20 лет. «Обед.ру» закрывает потребности более 700 работодателей по всей стране, среди которых: «СКБ Контур», АО «Глонасс», SuperJob, Joom, «Фабрикант» и др.