Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

«Вкусвилл» получил права на использование образов героев произведений Чуковского

Ведомости

Продуктовый ритейлер «Вкусвилл» заключил соглашение с правнуком писателя Корнея Чуковского Дмитрием для использования образов персонажей из произведений писателя в рекламе и дизайне своей продукции. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель сети.

Первая партия из 15 товаров с героями из произведений Чуковского уже появилась в продаже. Среди них Муха-Цокотуха, Айболит, Мойдодыр, Федора и другие персонажи. Продукты появятся в категории детских товаров: сладости, молочная продукция, напитки, косметические средства и др.

По данным Российской книжной палаты (РКП) за первое полугодие 2024 г., Чуковский возглавил список из 20 наиболее издаваемых авторов в России по детской литературе. Общий тираж книг писателя составил 559 000 экземпляров.

5 апреля представитель «Вкусвилла» сообщил «Ведомостям», что сеть закрыла сделку по приобретению 95% старейшего сервиса корпоративного питания «Обед.ру». Сервис работает в России порядка 20 лет. «Обед.ру» закрывает потребности более 700 работодателей по всей стране, среди которых: «СКБ Контур», АО «Глонасс», SuperJob, Joom, «Фабрикант» и др.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных