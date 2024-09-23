«Вкусвилл» получил права на использование образов героев произведений Чуковского

Первая партия из 15 товаров с героями из произведений Чуковского уже появилась в продаже. Среди них Муха-Цокотуха, Айболит, Мойдодыр, Федора и другие персонажи. Продукты появятся в категории детских товаров: сладости, молочная продукция, напитки, косметические средства и др.