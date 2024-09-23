«Аэрофлот» запустил экспресс-доставку посылок
Авиакомпания «Аэрофлот» совместно с агентом UTG-Express запустила экспресс-доставку корреспонденции и бандеролей весом до 10 кг. Об этом сообщается на сайте «Аэрофлота».
Круглосуточная доставка доступна на внутренних рейсах. Стоимость отправления из Москвы начинается от 2400 руб. За эту сумму, к примеру, можно отправить документы или посылку до 3 кг в Сочи, Санкт-Петербург, Красноярск, Калининград, Минеральные Воды или Екатеринбург.
Для этого нужно отправить посылку минимум за два часа до вылета. Ее доставят либо в тот же день, либо на следующий день в зависимости от разницы в часовых поясах. Посылку можно получить в аэропорту спустя час после посадки лайнера.
В середине августа «Ведомости» писали, что в России наблюдается рост перевозок грузов авиацией. За первые шесть месяцев рост объемов экспортно-импортных грузоперевозок авиатранспортом составил 3% год к году и достиг 63 400 т после снижения на 11% в I квартале. В частности, группа «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа») за шесть месяцев 2024 г. перевезла на международных линиях 37 200 т грузов (+37% год к году).