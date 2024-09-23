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«Аэрофлот» запустил экспресс-доставку посылок

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» совместно с агентом UTG-Express запустила экспресс-доставку корреспонденции и бандеролей весом до 10 кг. Об этом сообщается на сайте «Аэрофлота».

Круглосуточная доставка доступна на внутренних рейсах. Стоимость отправления из Москвы начинается от 2400 руб. За эту сумму, к примеру, можно отправить документы или посылку до 3 кг в Сочи, Санкт-Петербург, Красноярск, Калининград, Минеральные Воды или Екатеринбург.

Для этого нужно отправить посылку минимум за два часа до вылета. Ее доставят либо в тот же день, либо на следующий день в зависимости от разницы в часовых поясах. Посылку можно получить в аэропорту спустя час после посадки лайнера.

В середине августа «Ведомости» писали, что в России наблюдается рост перевозок грузов авиацией. За первые шесть месяцев рост объемов экспортно-импортных грузоперевозок авиатранспортом составил 3% год к году и достиг 63 400 т после снижения на 11% в I квартале. В частности, группа «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа») за шесть месяцев 2024 г. перевезла на международных линиях 37 200 т грузов (+37% год к году).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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