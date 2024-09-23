«Аэрофлот» запустил экспресс-доставку посылок

В середине августа «Ведомости» писали, что в России наблюдается рост перевозок грузов авиацией. За первые шесть месяцев рост объемов экспортно-импортных грузоперевозок авиатранспортом составил 3% год к году и достиг 63 400 т после снижения на 11% в I квартале. В частности, группа «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа») за шесть месяцев 2024 г. перевезла на международных линиях 37 200 т грузов (+37% год к году).