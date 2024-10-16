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Товарооборот Азербайджана и России с начала года вырос на 11,6%

Ведомости

Товарооборот между Азербайджаном и Россией увеличился на 11,6%, составив $3,499 млрд, следует из данных государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, пишет ТАСС.

По данным ГТК, за период с января по сентябрь прошлого года товарооборот составил $3,134 млрд. Экспорт продукции в Россию составил $859,311 млн (сокращение на 0,5%), импорт из России в Азербайджан – $2,639 млрд (рост на 16,3%).

Россия занимает третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции, отмечается в материале.

8 октября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым сообщил, что отношения России и Азербайджана развиваются позитивно: торговый оборот между странами составил в 2023 г. $4,3 млрд, более $4 млрд – прямые инвестиции России в азербайджанскую экономику.

В августе президент РФ посетил Азербайджан, где встретился с президентом Алиевым. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали три соглашения и три меморандума и огласили совместное заявление.

Межправительственные соглашения о сотрудничестве касаются сфер пищевой безопасности, карантина и защиты растений, а также области здравоохранения, медобразования и науки. Также стороны одобрили меморандумы о взаимопонимании по вопросам инспекции труда, изменения климата, а также меморандум о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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