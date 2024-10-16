Товарооборот Азербайджана и России с начала года вырос на 11,6%

Межправительственные соглашения о сотрудничестве касаются сфер пищевой безопасности, карантина и защиты растений, а также области здравоохранения, медобразования и науки. Также стороны одобрили меморандумы о взаимопонимании по вопросам инспекции труда, изменения климата, а также меморандум о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана.