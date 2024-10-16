Товарооборот Азербайджана и России с начала года вырос на 11,6%
Товарооборот между Азербайджаном и Россией увеличился на 11,6%, составив $3,499 млрд, следует из данных государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, пишет ТАСС.
По данным ГТК, за период с января по сентябрь прошлого года товарооборот составил $3,134 млрд. Экспорт продукции в Россию составил $859,311 млн (сокращение на 0,5%), импорт из России в Азербайджан – $2,639 млрд (рост на 16,3%).
Россия занимает третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции, отмечается в материале.
8 октября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым сообщил, что отношения России и Азербайджана развиваются позитивно: торговый оборот между странами составил в 2023 г. $4,3 млрд, более $4 млрд – прямые инвестиции России в азербайджанскую экономику.
В августе президент РФ посетил Азербайджан, где встретился с президентом Алиевым. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали три соглашения и три меморандума и огласили совместное заявление.
Межправительственные соглашения о сотрудничестве касаются сфер пищевой безопасности, карантина и защиты растений, а также области здравоохранения, медобразования и науки. Также стороны одобрили меморандумы о взаимопонимании по вопросам инспекции труда, изменения климата, а также меморандум о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана.