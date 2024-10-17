Взнос в бюджет при продаже российского бизнеса иностранцами вырастет до 35%

Также издание сообщало, что сделки дороже 50 млрд руб. должны быть одобрены президентом. В августе взносы в федеральный бюджет от сделок по выходу иностранного бизнеса из России превысили планируемый показатель в 66 раз. К концу августа доходы федерального бюджета от таких взносов составили 139,34 млрд руб., что превысило план на весь текущий год. Для сравнения – за 2023 г. поступления от бизнеса составили 116,5 млрд руб. Соответствующие взносы отображаются в доходах федерального бюджета как «безвозмездные поступления от негосударственных организаций».