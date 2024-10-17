Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Взнос в бюджет при продаже российского бизнеса иностранцами вырастет до 35%

Дисконт для сделок по продаже активов увеличился до 60%
Ведомости

Взнос в бюджет России при сделках по продаже российского бизнеса иностранцами за ближайшие годы вырастет до 35%, а минимальный дисконт для сделок по продаже иностранцами российских активов увеличится с 50% до 60%, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах Госдумы, передает ТАСС.

Взнос в бюджет РФ увеличится с 15% до 35%. По словам министра, размер взноса единовременно повысится до 25%, а затем прибавит 5% в следующем году и еще 5% – в последующем. В связи с повышением дисконта, российский актив может быть продан только за 40% от оценочной стоимости.

Бюджет начал пополняться взносами от сделок по выходу иностранного бизнеса из России в 2022 г. после ввода соответствующего налога. Сделки согласовывает правительственная комиссия по иностранным инвестициям, а их одобрением занимается соответствующая подкомиссия. Уплата взносов в федеральный бюджет является одним из оснований для того, чтобы сделку одобрили. При этом взнос в бюджет для компаний, которые покидают Россию, сейчас составляет 15% от рыночной стоимости актива.

10 октября РБК со ссылкой на источники сообщал, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями увеличила минимальный размер дисконта.

Также издание сообщало, что сделки дороже 50 млрд руб. должны быть одобрены президентом. В августе взносы в федеральный бюджет от сделок по выходу иностранного бизнеса из России превысили планируемый показатель в 66 раз. К концу августа доходы федерального бюджета от таких взносов составили 139,34 млрд руб., что превысило план на весь текущий год. Для сравнения – за 2023 г. поступления от бизнеса составили 116,5 млрд руб. Соответствующие взносы отображаются в доходах федерального бюджета как «безвозмездные поступления от негосударственных организаций».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных