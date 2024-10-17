Взнос в бюджет при продаже российского бизнеса иностранцами вырастет до 35%Дисконт для сделок по продаже активов увеличился до 60%
Взнос в бюджет России при сделках по продаже российского бизнеса иностранцами за ближайшие годы вырастет до 35%, а минимальный дисконт для сделок по продаже иностранцами российских активов увеличится с 50% до 60%, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах Госдумы, передает ТАСС.
Взнос в бюджет РФ увеличится с 15% до 35%. По словам министра, размер взноса единовременно повысится до 25%, а затем прибавит 5% в следующем году и еще 5% – в последующем. В связи с повышением дисконта, российский актив может быть продан только за 40% от оценочной стоимости.
Бюджет начал пополняться взносами от сделок по выходу иностранного бизнеса из России в 2022 г. после ввода соответствующего налога. Сделки согласовывает правительственная комиссия по иностранным инвестициям, а их одобрением занимается соответствующая подкомиссия. Уплата взносов в федеральный бюджет является одним из оснований для того, чтобы сделку одобрили. При этом взнос в бюджет для компаний, которые покидают Россию, сейчас составляет 15% от рыночной стоимости актива.
Также издание сообщало, что сделки дороже 50 млрд руб. должны быть одобрены президентом. В августе взносы в федеральный бюджет от сделок по выходу иностранного бизнеса из России превысили планируемый показатель в 66 раз. К концу августа доходы федерального бюджета от таких взносов составили 139,34 млрд руб., что превысило план на весь текущий год. Для сравнения – за 2023 г. поступления от бизнеса составили 116,5 млрд руб. Соответствующие взносы отображаются в доходах федерального бюджета как «безвозмездные поступления от негосударственных организаций».