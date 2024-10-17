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Нефтяные запасы США за неделю снизились на 2,19 млн баррелей

Ведомости

Коммерческие запасы нефти в США с 4 по 11 октября уменьшились на 2,19 млн баррелей – до 420,55 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства энергетики страны (DOE).

По информации американского ведомства, товарные запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей и составили 212,7 млн баррелей. Как сообщал 16 октября CNBC, на фоне прогнозов аналитиков о снижении запасов коммерческой нефти на 1,58 млн баррелей цены на нефтяные фьючерсы выросли на 0,6%, прибавив в цене $0,45 за баррель. Аналитики при этом отмечали, что повышение цены на нефть также обусловлено напряженной ситуацией на Ближнем Востоке.

4 октября в Goldman Sachs допустили подорожание нефти на $20 в случае удара по Ирану. По словам руководителя отдела исследований мировых сырьевых рынков в инвестбанке Даана Струйвена, цена на нефть подскочит, если добыча нефти в Иране снизится на 1 млн баррелей в сутки и будет оставаться таковой продолжительное время. При этом условии цена на котировки может подскочить в следующем году, сообщает Струвейн.

Агентство напоминает, что Иран является членом ОПЕК и ключевым игроком на мировом нефтяном рынке. 1 октября Иран атаковал Израиль. Тегеран назвал ракетный удар местью за убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и лидера «Хезболлы» Насраллы. Армия обороны Израиля заявила, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них попали по территориям в центральной и южной частях страны. Израиль пообещал принять ответные меры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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