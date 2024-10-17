Нефтяные запасы США за неделю снизились на 2,19 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США с 4 по 11 октября уменьшились на 2,19 млн баррелей – до 420,55 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства энергетики страны (DOE).
По информации американского ведомства, товарные запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей и составили 212,7 млн баррелей. Как сообщал 16 октября CNBC, на фоне прогнозов аналитиков о снижении запасов коммерческой нефти на 1,58 млн баррелей цены на нефтяные фьючерсы выросли на 0,6%, прибавив в цене $0,45 за баррель. Аналитики при этом отмечали, что повышение цены на нефть также обусловлено напряженной ситуацией на Ближнем Востоке.
4 октября в Goldman Sachs допустили подорожание нефти на $20 в случае удара по Ирану. По словам руководителя отдела исследований мировых сырьевых рынков в инвестбанке Даана Струйвена, цена на нефть подскочит, если добыча нефти в Иране снизится на 1 млн баррелей в сутки и будет оставаться таковой продолжительное время. При этом условии цена на котировки может подскочить в следующем году, сообщает Струвейн.
Агентство напоминает, что Иран является членом ОПЕК и ключевым игроком на мировом нефтяном рынке. 1 октября Иран атаковал Израиль. Тегеран назвал ракетный удар местью за убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и лидера «Хезболлы» Насраллы. Армия обороны Израиля заявила, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них попали по территориям в центральной и южной частях страны. Израиль пообещал принять ответные меры.