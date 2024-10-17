Нефтяные запасы США за неделю снизились на 2,19 млн баррелей

4 октября в Goldman Sachs допустили подорожание нефти на $20 в случае удара по Ирану. По словам руководителя отдела исследований мировых сырьевых рынков в инвестбанке Даана Струйвена, цена на нефть подскочит, если добыча нефти в Иране снизится на 1 млн баррелей в сутки и будет оставаться таковой продолжительное время. При этом условии цена на котировки может подскочить в следующем году, сообщает Струвейн.