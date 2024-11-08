ФАС: «Аксельфарм» должна бюджету 608 млн рублей незаконного дохода за дженерики
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала фармкомпании «Аксельфарм» перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере 607,47 млн руб. Организация ввела в оборот дженерики лекарственных препаратов бозутиниб и осимертиниб, оригиналы которых были защищены действующими патентами. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Продажа аналогов лекарственных препаратов (дженериков) до истечения срока действия патента на оригинальный является нарушением антимонопольного законодательства.
«Поставщики оригинальных препаратов, продолжающие работать в РФ, обратились в ФАС России с заявлением о недобросовестных действиях со стороны конкурента, не дождавшегося окончания срока действия патентов», – пояснили в антимонопольной службе.
Ведомство признало «Аксельфарм» нарушившей закон о защите конкуренции и предписало перечислить в бюджет 607,47 млн руб.
В конце октября антимонопольная служба также признала фармкомпании «Акрихин» и «Аксельфарм» нарушившими ст. 14.5 закона о защите конкуренции и предписала им вернуть в бюджет 1,5 млрд руб. В такую сумму оценивается незаконно полученный доход за ввод в оборот дженериков препаратов фордиглиф и руксолитиниб, оригиналы которых защищены патентами до 2028 г. Размер выплат ФАС, вероятно, определяла на основании объемов препаратов, которые компании выпустили в обращение, а также предельных отпускных цен из государственного реестра, говорил «Ведомостям» директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.