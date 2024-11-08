ФАС: «Аксельфарм» должна бюджету 608 млн рублей незаконного дохода за дженерики

В конце октября антимонопольная служба также признала фармкомпании «Акрихин» и «Аксельфарм» нарушившими ст. 14.5 закона о защите конкуренции и предписала им вернуть в бюджет 1,5 млрд руб. В такую сумму оценивается незаконно полученный доход за ввод в оборот дженериков препаратов фордиглиф и руксолитиниб, оригиналы которых защищены патентами до 2028 г. Размер выплат ФАС, вероятно, определяла на основании объемов препаратов, которые компании выпустили в обращение, а также предельных отпускных цен из государственного реестра, говорил «Ведомостям» директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.