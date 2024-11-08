РЖД закупит около 500 локомотивов в 2025 году

Собеседник уточнил, что ситуация «особенно обострилась» в IV квартале 2023 г. и сейчас РЖД старается «максимально быстро» решить эту проблему с сервисными компаниями. Номинально количества локомотивов хватает для освоения имеющейся грузовой базы, но из-за большого объема ремонта и их длительного нахождения в сервисе возможности вывоза груза уменьшаются, пояснил он.