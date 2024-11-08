РЖД закупит около 500 локомотивов в 2025 году
Согласно тексту документа, опережающая поставка локомотивов значительно усилит возможности тягового комплекса РЖД и обеспечит рост перевозок грузов. В следующем году планируется обеспечить модернизацию и ремонт существующего локомотивного парка. Эти меры не только обеспечат промышленность устойчивым заказом, но и позволят продолжить работу по формированию кластера импортонезависимых машиностроительных производств.
Согласно отчету РЖД о погрузке за январь, в конце 2023 г. – начале 2024 г. госмонополия столкнулись с дефицитом тяги на сети из-за длительного простоя локомотивов в ремонте. Сложности с ремонтом техники «Ведомостям» также подтвердил представитель компании.
Собеседник уточнил, что ситуация «особенно обострилась» в IV квартале 2023 г. и сейчас РЖД старается «максимально быстро» решить эту проблему с сервисными компаниями. Номинально количества локомотивов хватает для освоения имеющейся грузовой базы, но из-за большого объема ремонта и их длительного нахождения в сервисе возможности вывоза груза уменьшаются, пояснил он.