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РЖД закупит около 500 локомотивов в 2025 году

Ведомости

«Российские железные дороги» (РЖД) планируют закупить порядка 500 локомотивов в 2025 г. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно тексту документа, опережающая поставка локомотивов значительно усилит возможности тягового комплекса РЖД и обеспечит рост перевозок грузов. В следующем году планируется обеспечить модернизацию и ремонт существующего локомотивного парка. Эти меры не только обеспечат промышленность устойчивым заказом, но и позволят продолжить работу по формированию кластера импортонезависимых машиностроительных производств.

Согласно отчету РЖД о погрузке за январь, в конце 2023 г. – начале 2024 г. госмонополия столкнулись с дефицитом тяги на сети из-за длительного простоя локомотивов в ремонте. Сложности с ремонтом техники «Ведомостям» также подтвердил представитель компании.

Собеседник уточнил, что ситуация «особенно обострилась» в IV квартале 2023 г. и сейчас РЖД старается «максимально быстро» решить эту проблему с сервисными компаниями. Номинально количества локомотивов хватает для освоения имеющейся грузовой базы, но из-за большого объема ремонта и их длительного нахождения в сервисе возможности вывоза груза уменьшаются, пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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