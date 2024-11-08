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Правительство может приостановить запрет на экспорт бензина АИ-92

Ведомости

Правительство России может досрочно снять запрет на экспорт бензина АИ-92, сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Русского экономического форума. По его словам, кабмин обсуждает этот вопрос.

«Я поручил Минэнерго, чтобы они этот вопрос проработали и внесли необходимое предложение в ближайшее время», – сказал Новак (цитата по ТАСС). Он пояснил, что сейчас анализируется баланс спроса и предложения. В случае если затоваривание подтвердится, будут приняты меры о снятии запрета на экспорт, добавил вице-премьер.

14 августа правительство продлило ограничение на экспорт бензина до 31 декабря 2024 г. Исключения составили поставки в рамках международных межправительственных соглашений (включая страны ЕАЭС). Под ограничение также не попадет топливо, вывозимое для оказания международной гумпомощи или гражданами для личного пользования.

26 сентября Новак в кулуарах международного форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что запрет на экспорт бензина из России может быть отменен при профиците предложения на внутреннем рынке. Тогда же он сообщил, что профильные ведомства продолжают мониторить ситуацию на топливном рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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