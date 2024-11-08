Правительство может приостановить запрет на экспорт бензина АИ-92
Правительство России может досрочно снять запрет на экспорт бензина АИ-92, сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Русского экономического форума. По его словам, кабмин обсуждает этот вопрос.
«Я поручил Минэнерго, чтобы они этот вопрос проработали и внесли необходимое предложение в ближайшее время», – сказал Новак (цитата по ТАСС). Он пояснил, что сейчас анализируется баланс спроса и предложения. В случае если затоваривание подтвердится, будут приняты меры о снятии запрета на экспорт, добавил вице-премьер.
14 августа правительство продлило ограничение на экспорт бензина до 31 декабря 2024 г. Исключения составили поставки в рамках международных межправительственных соглашений (включая страны ЕАЭС). Под ограничение также не попадет топливо, вывозимое для оказания международной гумпомощи или гражданами для личного пользования.
26 сентября Новак в кулуарах международного форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что запрет на экспорт бензина из России может быть отменен при профиците предложения на внутреннем рынке. Тогда же он сообщил, что профильные ведомства продолжают мониторить ситуацию на топливном рынке.