Правительство может приостановить запрет на экспорт бензина АИ-92

«Я поручил Минэнерго, чтобы они этот вопрос проработали и внесли необходимое предложение в ближайшее время», – сказал Новак (цитата по ТАСС). Он пояснил, что сейчас анализируется баланс спроса и предложения. В случае если затоваривание подтвердится, будут приняты меры о снятии запрета на экспорт, добавил вице-премьер.