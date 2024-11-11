Мишустин рассказал о специфике применения инвестиционного налогового вычета

Предприятия, которые работают в сферах обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, обеспечения электричеством и газом, занимаются услугами общественного питания и гостиничного бизнеса, с 1 января 2025 г. смогут получить федеральный инвестиционный налоговый вычет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.