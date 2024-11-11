Мишустин рассказал о специфике применения инвестиционного налогового вычета
Предприятия, которые работают в сферах обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, обеспечения электричеством и газом, занимаются услугами общественного питания и гостиничного бизнеса, с 1 января 2025 г. смогут получить федеральный инвестиционный налоговый вычет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Организации смогут вернуть 3% от расходов в собственное развитие. По словам Мишустина, на эту сумму можно будет уменьшить платеж по налогу на прибыль.
Льгота будет направлена на создание благоприятной среды для предпринимательской деятельности и на «усиление позиции отечественных компаний на внутреннем и внешних рынках», заявил Мишустин.
В июле стало известно, что Минэк пересмотрел концепцию федерального инвестиционного налогового вычета. Тогда ведомство предложило предоставлять его широкому кругу участников вне зависимости от того, насколько цель их капвложений соответствует задачам государства.