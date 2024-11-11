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Мишустин рассказал о специфике применения инвестиционного налогового вычета

Ведомости

Предприятия, которые работают в сферах обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, обеспечения электричеством и газом, занимаются услугами общественного питания и гостиничного бизнеса, с 1 января 2025 г. смогут получить федеральный инвестиционный налоговый вычет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Организации смогут вернуть 3% от расходов в собственное развитие. По словам Мишустина, на эту сумму можно будет уменьшить платеж по налогу на прибыль.

Льгота будет направлена на создание благоприятной среды для предпринимательской деятельности и на «усиление позиции отечественных компаний на внутреннем и внешних рынках», заявил Мишустин.

В июле стало известно, что Минэк пересмотрел концепцию федерального инвестиционного налогового вычета. Тогда ведомство предложило предоставлять его широкому кругу участников вне зависимости от того, насколько цель их капвложений соответствует задачам государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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