Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Wildberries после объединения с Russ вошел в топ-3 рекламодателей на билбордах

Ведомости

Маркетплейс Wildberries, летом 2024 г. объединившийся с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ, по итогам III квартала вошел в топ-3 крупнейших рекламодателей по объему инвестиций в наружную рекламу, заняв второе место. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Admetrix (принадлежит Mediascope).

Отмечается, что ранее маркетплейс не входил даже в десятку лидеров по расходам на продвижение через «наружку». Первое место в обновленном списке занял «Сбер», третье – «Яндекс». Wildberries, прежде не входивший в рейтинг, занял второе место с долей бюджета 5,7%. В digital-сегменте на маркетплейс приходится 7,5% всех расходов рекламодателей. Еще один маркетплейс Ozon, который в III квартале 2023 г. занимал третье место рекламодателей – лидеров в наружной рекламе с долей 3,5%, сместился на четвертое место и сейчас удерживает 2,9% рынка.

Как рассказали РБК в объединенной компании, слияние с оператором наружной рекламы обеспечило «более глубокое понимание продуктов и механизмов этого канала продвижения». В других компаниях, улучшивших свои показатели наружной рекламы, также рассказали, что наружная реклама «отлично» работает.

Об объединении Wildberries и Russ было объявлено в июне 2024 г. В следующем месяце они зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса» писали, что 65% этого юрлица принадлежат ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн».

22 октября «Ведомости» со ссылкой на представителя компании писали, что группа Russ передала свои активы в ООО «РВБ» Речь идет о передаче дочерних юридических лиц ООО «Стинн». Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных