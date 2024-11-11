Wildberries после объединения с Russ вошел в топ-3 рекламодателей на билбордах

Отмечается, что ранее маркетплейс не входил даже в десятку лидеров по расходам на продвижение через «наружку». Первое место в обновленном списке занял «Сбер», третье – «Яндекс». Wildberries, прежде не входивший в рейтинг, занял второе место с долей бюджета 5,7%. В digital-сегменте на маркетплейс приходится 7,5% всех расходов рекламодателей. Еще один маркетплейс Ozon, который в III квартале 2023 г. занимал третье место рекламодателей – лидеров в наружной рекламе с долей 3,5%, сместился на четвертое место и сейчас удерживает 2,9% рынка.