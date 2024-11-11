Wildberries после объединения с Russ вошел в топ-3 рекламодателей на билбордах
Маркетплейс Wildberries, летом 2024 г. объединившийся с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ, по итогам III квартала вошел в топ-3 крупнейших рекламодателей по объему инвестиций в наружную рекламу, заняв второе место. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Admetrix (принадлежит Mediascope).
Отмечается, что ранее маркетплейс не входил даже в десятку лидеров по расходам на продвижение через «наружку». Первое место в обновленном списке занял «Сбер», третье – «Яндекс». Wildberries, прежде не входивший в рейтинг, занял второе место с долей бюджета 5,7%. В digital-сегменте на маркетплейс приходится 7,5% всех расходов рекламодателей. Еще один маркетплейс Ozon, который в III квартале 2023 г. занимал третье место рекламодателей – лидеров в наружной рекламе с долей 3,5%, сместился на четвертое место и сейчас удерживает 2,9% рынка.
Как рассказали РБК в объединенной компании, слияние с оператором наружной рекламы обеспечило «более глубокое понимание продуктов и механизмов этого канала продвижения». В других компаниях, улучшивших свои показатели наружной рекламы, также рассказали, что наружная реклама «отлично» работает.
Об объединении Wildberries и Russ было объявлено в июне 2024 г. В следующем месяце они зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса» писали, что 65% этого юрлица принадлежат ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн».
22 октября «Ведомости» со ссылкой на представителя компании писали, что группа Russ передала свои активы в ООО «РВБ» Речь идет о передаче дочерних юридических лиц ООО «Стинн». Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ.