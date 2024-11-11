Строители завершили бетонирование купола блока №1 на АЭС «Аккую»
Строители завершили операцию по бетонированию купольной части наружной защитной оболочки здания реактора блока №1 атомной электростанции «Аккую». Об этом сообщается в Telegram-канале Росатома.
Купола наружной защитной оболочки (НЗО) бетонировали в четыре этапа в течение 104 дней. Всего было уложено 3511 кубометров высокопрочной самоуплотняющейся бетонной смеси. Генеральный директор «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких пояснил, что наружная защитная оболочка является одной из главных систем безопасности энергоблока, которая будет защищать реакторную установку от внешних воздействий.
«Завершение бетонирования НЗО позволит нам приступить к монтажу еще одного важного элемента безопасности АЭС – системы пассивного отвода тепла», – уточнил Буцких.
23 октября президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что российская сторона ожидает старта работы первой турецкой АЭС «Аккую» в 2025 г.
АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция в Турции. Площадка строительства АЭС расположена на Средиземноморском побережье на юге Турции, в провинции Мерсин. Планируется, что «Аккую» обеспечит электроэнергией более 10 регионов Турции – 12 млн пользователей, в том числе гражданские и промышленные объекты.