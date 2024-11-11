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Строители завершили бетонирование купола блока №1 на АЭС «Аккую»

Ведомости

Строители завершили операцию по бетонированию купольной части наружной защитной оболочки здания реактора блока №1 атомной электростанции «Аккую». Об этом сообщается в Telegram-канале Росатома.

Купола наружной защитной оболочки (НЗО) бетонировали в четыре этапа в течение 104 дней. Всего было уложено 3511 кубометров высокопрочной самоуплотняющейся бетонной смеси. Генеральный директор «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких пояснил, что наружная защитная оболочка является одной из главных систем безопасности энергоблока, которая будет защищать реакторную установку от внешних воздействий.

«Завершение бетонирования НЗО позволит нам приступить к монтажу еще одного важного элемента безопасности АЭС – системы пассивного отвода тепла», – уточнил Буцких.

23 октября президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что российская сторона ожидает старта работы первой турецкой АЭС «Аккую» в 2025 г.

В середине декабря 2023 г. «Росатом» получил разрешение на запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции. В ноябре 2023 г. заместитель директора по строительству атомной станции Дмитрий Романец говорил, что первый блок турецкой атомной электростанции введут в эксплуатацию в июле 2025 г.

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция в Турции. Площадка строительства АЭС расположена на Средиземноморском побережье на юге Турции, в провинции Мерсин. Планируется, что «Аккую» обеспечит электроэнергией более 10 регионов Турции – 12 млн пользователей, в том числе гражданские и промышленные объекты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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