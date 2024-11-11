Строители завершили бетонирование купола блока №1 на АЭС «Аккую»

В середине декабря 2023 г. «Росатом» получил разрешение на запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции. В ноябре 2023 г. заместитель директора по строительству атомной станции Дмитрий Романец говорил, что первый блок турецкой атомной электростанции введут в эксплуатацию в июле 2025 г.