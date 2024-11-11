Путин поручил урегулировать цены на уголь на Дальнем Востоке

Путин поручил урегулировать цены на уголь на Дальнем ВостокеПрезидент также предложил повысить надежность генерирующего оборудования в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил правительству и «Русгидро» рассмотреть вопрос о целесообразности регулирования цен на уголь на Дальнем Востоке, следует из перечня поручений президента по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО 9 ноября.
«Рассмотреть вопрос о целесообразности регулирования в Дальневосточном федеральном округе цен на твердое топливо, используемое для производства электрической энергии, в том числе с учетом необходимости формирования устойчивой финансовой модели деятельности названного акционерного общества и его дочерних и зависимых обществ», – говорится в поручении.
Срок выполнения поручения установлен до 1 февраля 2025 г. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель правления «Русгидро» Виктор Хмарин.
Кроме того, президент поручил правительству и «Русгидро» разработать программу повышения надежности генерирующего оборудования в ДФО. Разработкой программы также будут заниматься «Системный оператор Единой энергетической системы» и исполнительные органы регионов, входящих в состав ДФО. Срок выполнения поручения установлен до 1 февраля 2025 г. Ответственными назначены Мишустин, Хмарин, предправления «Системного оператора» Федор Опадчий и др.
18 июня президент России в ходе рабочего визита в Якутию заявил, что правительство планирует создавать генерирующие мощности в энергодефицитных регионах ДФО. По словам Путина, правительство понимает, что для решения проблемы нехватки электромощностей на Дальнем Востоке необходима работа рынка, что на данный момент невозможно. Поэтому власти предполагают плавное введение в рынок по ходу создания этих мощностей.
21 июня глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что потребление электроэнергии на Дальнем Востоке вырастет почти на 40% к 2029 г.