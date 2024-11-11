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Путин поручил урегулировать цены на уголь на Дальнем Востоке

Президент также предложил повысить надежность генерирующего оборудования в ДФО
Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству и «Русгидро» рассмотреть вопрос о целесообразности регулирования цен на уголь на Дальнем Востоке, следует из перечня поручений президента по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО 9 ноября.

«Рассмотреть вопрос о целесообразности регулирования в Дальневосточном федеральном округе цен на твердое топливо, используемое для производства электрической энергии, в том числе с учетом необходимости формирования устойчивой финансовой модели деятельности названного акционерного общества и его дочерних и зависимых обществ», – говорится в поручении.

Срок выполнения поручения установлен до 1 февраля 2025 г. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель правления «Русгидро» Виктор Хмарин.

Кроме того, президент поручил правительству и «Русгидро» разработать программу повышения надежности генерирующего оборудования в ДФО. Разработкой программы также будут заниматься «Системный оператор Единой энергетической системы» и исполнительные органы регионов, входящих в состав ДФО. Срок выполнения поручения установлен до 1 февраля 2025 г. Ответственными назначены Мишустин, Хмарин, предправления «Системного оператора» Федор Опадчий и др.

18 июня президент России в ходе рабочего визита в Якутию заявил, что правительство планирует создавать генерирующие мощности в энергодефицитных регионах ДФО. По словам Путина, правительство понимает, что для решения проблемы нехватки электромощностей на Дальнем Востоке необходима работа рынка, что на данный момент невозможно. Поэтому власти предполагают плавное введение в рынок по ходу создания этих мощностей.

21 июня глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что потребление электроэнергии на Дальнем Востоке вырастет почти на 40% к 2029 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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