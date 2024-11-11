Путин поручил урегулировать цены на уголь на Дальнем Востоке

18 июня президент России в ходе рабочего визита в Якутию заявил, что правительство планирует создавать генерирующие мощности в энергодефицитных регионах ДФО. По словам Путина, правительство понимает, что для решения проблемы нехватки электромощностей на Дальнем Востоке необходима работа рынка, что на данный момент невозможно. Поэтому власти предполагают плавное введение в рынок по ходу создания этих мощностей.