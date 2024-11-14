Продажи моллюсков в России выросли на 19% за семь месяцев
За семь месяцев 2024 г. продажи всех видов моллюсков в России в натуральном выражении выросли на 19% по сравнению с прошлым годом, а в денежном выражении – на 25%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и аналитической компании NTech.
Рост розничных продаж замороженного гребешка в натуральном выражении составил 54,5% год к году за указанный период, кальмаров – 50,4%, а мидий – 2,4%. В денежном выражении увеличение составило 25,6%, 45% и 16,2% соответственно.
Согласно данным исследовательской компании NielsenIQ, с января по сентябрь продажи замороженных мидий выросли в натуральном выражении на 39%, а траты россиян на этот продукт увеличились на 20% год к году. Рост продаж замороженных кальмаров за девять месяцев составил 11,8%, при этом расходы покупателей выросли на 17%. Мороженого гребешка потребители купили на 2,2% меньше, чем в прошлом году, но потратили на него на 17,5% больше.
По словам председателя Дальневосточного союза предприятий марикультуры Романа Витязева, рост продаж кальмара фиксируется на фоне увеличения его добычи в рамках общего допустимого улова. Отмечается и рост поставок моллюсков из других стран, особенно Китая: в прошлом году на его долю пришлось более 50% всего российского импорта мидий, кальмаров, осьминогов и гребешков, включая приготовленных и консервированных.
В ВАРПЭ считают, что рост спроса на моллюсков связан с тем, что паназиатская кухня «все больше проникает в меню россиян, независимо от уровня дохода». Президент Ассоциации Герман Зверев отмечает, что люди хотят побаловать себя вкусной едой ресторанного уровня на фоне стресса и ограничений (в том числе на путешествия) – такая мода «на маленькие радости» набрала обороты во время пандемии.
10 октября «Ведомости» со ссылкой на отчет аналитического центра Рыбного союза писали, что объем импорта рыбы и морепродуктов в январе – сентябре сократился на 11% в годовом исчислении, составив 420 000 т. Наиболее ощутимо поставки продукции сократили Фарерские острова и Чили. По результатам девяти месяцев прошлого года они занимали вторую и третью строчки среди крупнейших стран – импортеров рыбы и морепродуктов, а по итогам января – сентября 2024 г. покинули пятерку лидеров. За указанный период доля Фарерских островов снизилась с 16 до 7% от общего объема импорта в РФ, Чили – с 11 до 7%. Аналитики Рыбного союза в своем отчете объясняют такую динамику логистическими проблемами и трудностями с проведением платежей.