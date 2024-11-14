Продажи моллюсков в России выросли на 19% за семь месяцев

10 октября «Ведомости» со ссылкой на отчет аналитического центра Рыбного союза писали, что объем импорта рыбы и морепродуктов в январе – сентябре сократился на 11% в годовом исчислении, составив 420 000 т. Наиболее ощутимо поставки продукции сократили Фарерские острова и Чили. По результатам девяти месяцев прошлого года они занимали вторую и третью строчки среди крупнейших стран – импортеров рыбы и морепродуктов, а по итогам января – сентября 2024 г. покинули пятерку лидеров. За указанный период доля Фарерских островов снизилась с 16 до 7% от общего объема импорта в РФ, Чили – с 11 до 7%. Аналитики Рыбного союза в своем отчете объясняют такую динамику логистическими проблемами и трудностями с проведением платежей.