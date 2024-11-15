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Австрийская OMV получила уведомление о прекращении поставок от «Газпрома»

Ведомости

Австрийская энергетическая компания OMV Gas Marketing & Trading получила уведомление от «Газпрома» о приостановке поставок с 16 ноября. Об этом сообщает Reuters.

До этого OMV объявила о получении арбитражного решения, вынесенного в соответствии с правилами Международной торговой палаты (ICC) в отношении нерегулярных поставок газа компанией «Газпром экспорт» в Германию, которые в конечном итоге прекратились в сентябре 2022 г. Теперь OMV намерена взыскать с российской компании 230 млн евро, а также проценты и издержки.

В OMV тогда отметили, что компания «непрерывно и успешно» наращивает поставки газа из других стран. Уточняется, что в портфеле предприятия – несколько источников поставок из Норвегии, а также дополнительные долгосрочные объемы сжиженного природного газа (СПГ). OMV также подтвердила, что сможет поставлять своим клиентам все законтрактованные объемы газа. В заявлении указывается, что газовые хранилища OMV в Австрии сейчас заполнены более чем на 90%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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