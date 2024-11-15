Австрийская OMV получила уведомление о прекращении поставок от «Газпрома»
Австрийская энергетическая компания OMV Gas Marketing & Trading получила уведомление от «Газпрома» о приостановке поставок с 16 ноября. Об этом сообщает Reuters.
До этого OMV объявила о получении арбитражного решения, вынесенного в соответствии с правилами Международной торговой палаты (ICC) в отношении нерегулярных поставок газа компанией «Газпром экспорт» в Германию, которые в конечном итоге прекратились в сентябре 2022 г. Теперь OMV намерена взыскать с российской компании 230 млн евро, а также проценты и издержки.
В OMV тогда отметили, что компания «непрерывно и успешно» наращивает поставки газа из других стран. Уточняется, что в портфеле предприятия – несколько источников поставок из Норвегии, а также дополнительные долгосрочные объемы сжиженного природного газа (СПГ). OMV также подтвердила, что сможет поставлять своим клиентам все законтрактованные объемы газа. В заявлении указывается, что газовые хранилища OMV в Австрии сейчас заполнены более чем на 90%.