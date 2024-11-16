На ЗАЭС сообщили об отключении высоковольтной линии «Днепровская»

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты атомной станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. С 1 сентября 2022 г. на ЗАЭС присутствуют эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).