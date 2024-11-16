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На ЗАЭС сообщили об отключении высоковольтной линии «Днепровская»

Ведомости

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ «Днепровская», станция получает электроэнергию от другой линии, сообщает Telegram-канал ЗАЭС.

«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная -1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», – говорится в сообщении.

Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов», напомнили на станции. Там отметили, что радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории не изменился и не превышает естественных фоновых природных значений.

21 октября линия энергоснабжения «Ферросплавная -1» отключилась действием автоматики, все блоки станции были остановлены. Линию ввели в работу на следующий день, сообщал Telegram-канал ЗАЭС.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты атомной станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. С 1 сентября 2022 г. на ЗАЭС присутствуют эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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