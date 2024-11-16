На ЗАЭС сообщили об отключении высоковольтной линии «Днепровская»
На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ «Днепровская», станция получает электроэнергию от другой линии, сообщает Telegram-канал ЗАЭС.
«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная -1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», – говорится в сообщении.
Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов», напомнили на станции. Там отметили, что радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории не изменился и не превышает естественных фоновых природных значений.
21 октября линия энергоснабжения «Ферросплавная -1» отключилась действием автоматики, все блоки станции были остановлены. Линию ввели в работу на следующий день, сообщал Telegram-канал ЗАЭС.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты атомной станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. С 1 сентября 2022 г. на ЗАЭС присутствуют эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).