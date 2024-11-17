Кнайсль: жители Австрии могут обанкротиться без поставок газа из России
Австрийцы могут обанкротиться из-за отказа от российского газа. Об этом заявила проживающая в России бывшая министр иностранных дел Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.
«Для многих домохозяйств – и я имею в виду не малообеспеченные слои населения – это стало дополнительным бременем, очень тяжелым на фоне общей инфляции, которая подстегивается в том числе и высокими ценами на энергию. Наблюдается банкротство ресторанно-гостиничного бизнеса», – сказала она в эфире Russia Today (RT).
15 ноября Австрия сообщила, что подача российского газа будет прекращена после арбитражного решения по разбирательству между австрийской нефтегазовой компанией OMV и российским «Газпромом». 13 ноября стало известно о победе OMV в арбитражном споре с «Газпром экспортом», который компания вела по правилам Международной торговой палаты (ICC) на сумму 230 млн евро плюс проценты и судебные издержки.
Речь шла о взыскании средств из-за нарушения контрактных обязательств по поставкам газа в Германию, которые в 2022 г. «велись нерегулярно», а с сентября были прекращены полностью.
«Ведомости» писали, что сейчас в общей сложности «Газпром» экспортирует в страны Евросоюза (ЕС) и Молдавию через Украину 42–42,3 млн куб. м в сутки. В ЕС газ по этому маршруту получают также Словакия и Венгрия. По данным Bloomberg, в период с октября 2023 г. по май 2024 г. «Газпром» обеспечил более 80% австрийского импорта в рамках долгосрочного контракта до 2040 г. Власти Украины заявляли, что контракт на транзит газа через ее территорию не будет продлен в 2025 г.