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Поставки «Балтики» в Казахстан возобновят

Ведомости

Группа компаний Galanz Bottlers и ООО Trade SA (официальный экспортер пивоваренной компании «Балтика» за рубежом) заключили стратегический договор на дистрибуцию в Казахстане. Об этом «Ведомостям» сообщили в «Балтике».

Стороны будут совместно работать над продвижением и дистрибуцией напитков «Балтики», включая «популярные марки, которые уже зарекомендовали себя на рынке Казахстана». В частности, на рынок Казахстана выйдут марки Brander Bier, Platina Latina, Dragon, Volný Vlk, энергетические напитки TGR Force, Piranha's Slam.

«И главное, [будет представлен] бренд “Балтика” в широкой линейке с обновленной рецептурой и высокого качества», – добавили в представительстве.

В мае Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил в силе решение о признании недействительным договора о передаче Carlsberg Kazakhstan исключительной лицензии на бренд «Балтика» для его использования в странах СНГ и Монголии.

«Балтика» – один из крупнейших производителей пива в России с мощностью выпуска 52 млн дал пива в месяц, т. е. около 620 млн дал в год. В портфель компании входят бренды «Жигулевское», Zatecky Gus, «Дон» и др. Она владеет восемью заводами в разных городах России, в том числе в Воронеже, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Компания принадлежит датскому холдингу Carlsberg. В июле 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Балтики» во временное управление Росимущества.

14 ноября «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что «Балтика» ведет переговоры о покупке заводов «Букет Чувашии» в Чувашской республике и «Булгарпиво» в Татарстане. «Букет Чувашии» интересен «Балтике» в первую очередь из-за собственных мощностей по производству солода. По данным одного из собеседников, сделка уже находится на согласовании в ФАС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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