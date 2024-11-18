Поставки «Балтики» в Казахстан возобновят
Группа компаний Galanz Bottlers и ООО Trade SA (официальный экспортер пивоваренной компании «Балтика» за рубежом) заключили стратегический договор на дистрибуцию в Казахстане. Об этом «Ведомостям» сообщили в «Балтике».
Стороны будут совместно работать над продвижением и дистрибуцией напитков «Балтики», включая «популярные марки, которые уже зарекомендовали себя на рынке Казахстана». В частности, на рынок Казахстана выйдут марки Brander Bier, Platina Latina, Dragon, Volný Vlk, энергетические напитки TGR Force, Piranha's Slam.
«И главное, [будет представлен] бренд “Балтика” в широкой линейке с обновленной рецептурой и высокого качества», – добавили в представительстве.
В мае Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил в силе решение о признании недействительным договора о передаче Carlsberg Kazakhstan исключительной лицензии на бренд «Балтика» для его использования в странах СНГ и Монголии.
«Балтика» – один из крупнейших производителей пива в России с мощностью выпуска 52 млн дал пива в месяц, т. е. около 620 млн дал в год. В портфель компании входят бренды «Жигулевское», Zatecky Gus, «Дон» и др. Она владеет восемью заводами в разных городах России, в том числе в Воронеже, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Компания принадлежит датскому холдингу Carlsberg. В июле 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Балтики» во временное управление Росимущества.
14 ноября «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что «Балтика» ведет переговоры о покупке заводов «Букет Чувашии» в Чувашской республике и «Булгарпиво» в Татарстане. «Букет Чувашии» интересен «Балтике» в первую очередь из-за собственных мощностей по производству солода. По данным одного из собеседников, сделка уже находится на согласовании в ФАС.