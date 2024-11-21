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«Коммерсантъ»: авиакомпании РФ приостановили эксплуатацию половины Airbus neo

Ведомости

Российские авиакомпании временно вывели из эксплуатации около половины своего парка самолетов Airbus A320/A321neo из-за сложностей с обслуживанием двигателей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Из 66 самолетов этого типа простаивают, как утверждается, 34. По оценке источников издания, половина из них может не вернуться к полетам. Наибольшие сложности испытывает авиакомпания S7 – 31 из 39 A320/А321neo возрастом от трех до семи лет не эксплуатируется.

Всего в России остается еще 27 самолетов A320/А321neo: девять – у «Аэрофлота» (два – на обслуживании), 11 – у «Уральских авиалиний» (один припаркован). По два – у «Северного ветра» и Smartavia. Еще три – у «Северо-Запада».

Источники «Коммерсанта» полагают, что массовое прекращение использования этих моделей может произойти уже к 2026 г.

11 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что бывший чартерный перевозчик iFly может передать в эксплуатацию «Аэрофлоту» вместе с экипажами три дальнемагистральных Airbus A330 возрастом от 13 до 16 лет. Пока самолеты находятся в двойной регистрации, так как еще принадлежат американской Air Lease Corporation. По данным издания, договор о «мокром лизинге», который с 1 сентября разрешен между российскими авиакомпаниями, может стать первой подобной сделкой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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