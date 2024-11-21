«Коммерсантъ»: авиакомпании РФ приостановили эксплуатацию половины Airbus neo

11 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что бывший чартерный перевозчик iFly может передать в эксплуатацию «Аэрофлоту» вместе с экипажами три дальнемагистральных Airbus A330 возрастом от 13 до 16 лет. Пока самолеты находятся в двойной регистрации, так как еще принадлежат американской Air Lease Corporation. По данным издания, договор о «мокром лизинге», который с 1 сентября разрешен между российскими авиакомпаниями, может стать первой подобной сделкой.