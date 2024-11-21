«Коммерсантъ»: авиакомпании РФ приостановили эксплуатацию половины Airbus neo
Российские авиакомпании временно вывели из эксплуатации около половины своего парка самолетов Airbus A320/A321neo из-за сложностей с обслуживанием двигателей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Из 66 самолетов этого типа простаивают, как утверждается, 34. По оценке источников издания, половина из них может не вернуться к полетам. Наибольшие сложности испытывает авиакомпания S7 – 31 из 39 A320/А321neo возрастом от трех до семи лет не эксплуатируется.
Всего в России остается еще 27 самолетов A320/А321neo: девять – у «Аэрофлота» (два – на обслуживании), 11 – у «Уральских авиалиний» (один припаркован). По два – у «Северного ветра» и Smartavia. Еще три – у «Северо-Запада».
Источники «Коммерсанта» полагают, что массовое прекращение использования этих моделей может произойти уже к 2026 г.
11 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что бывший чартерный перевозчик iFly может передать в эксплуатацию «Аэрофлоту» вместе с экипажами три дальнемагистральных Airbus A330 возрастом от 13 до 16 лет. Пока самолеты находятся в двойной регистрации, так как еще принадлежат американской Air Lease Corporation. По данным издания, договор о «мокром лизинге», который с 1 сентября разрешен между российскими авиакомпаниями, может стать первой подобной сделкой.