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ЕК может предложить ввести пошлины на продукцию АПК из России и Белоруссии

Ведомости

Еврокомиссия обсуждает возможное введение пошлин на аграрную продукцию и удобрения из России и Белоруссии, сообщил замглавы ЕК Валдис Домбровскис по итогам заседания Совета Евросоюза по внешней торговле.

«Еврокомиссия скоро представит предложения в развитие последних решений саммита ЕС в октябре, сосредоточившись на российских сельскохозяйственных товарах и, вероятно, на удобрениях», – сказал он в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС).

По словам замглавы ЕК, пошлины на «большое количество» товаров поддерживают ряд стран Евросоюза. В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто рассказал, что тарифы на российское товары активно поддерживают восемь из 27 государств ЕС.

В конце мая Совет Евросоюза ввел запретительные тарифы на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии. Рост импортных тарифов коснулся также гранул из свекловичного жома и сушеного гороха из РФ и Белоруссии. Помимо этого, как отмечают в ЕС, странам будет закрыт доступ к тарифным квотам Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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