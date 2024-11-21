ЕК может предложить ввести пошлины на продукцию АПК из России и Белоруссии

В конце мая Совет Евросоюза ввел запретительные тарифы на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии. Рост импортных тарифов коснулся также гранул из свекловичного жома и сушеного гороха из РФ и Белоруссии. Помимо этого, как отмечают в ЕС, странам будет закрыт доступ к тарифным квотам Евросоюза.