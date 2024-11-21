ЕК может предложить ввести пошлины на продукцию АПК из России и Белоруссии
Еврокомиссия обсуждает возможное введение пошлин на аграрную продукцию и удобрения из России и Белоруссии, сообщил замглавы ЕК Валдис Домбровскис по итогам заседания Совета Евросоюза по внешней торговле.
«Еврокомиссия скоро представит предложения в развитие последних решений саммита ЕС в октябре, сосредоточившись на российских сельскохозяйственных товарах и, вероятно, на удобрениях», – сказал он в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС).
По словам замглавы ЕК, пошлины на «большое количество» товаров поддерживают ряд стран Евросоюза. В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто рассказал, что тарифы на российское товары активно поддерживают восемь из 27 государств ЕС.
В конце мая Совет Евросоюза ввел запретительные тарифы на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии. Рост импортных тарифов коснулся также гранул из свекловичного жома и сушеного гороха из РФ и Белоруссии. Помимо этого, как отмечают в ЕС, странам будет закрыт доступ к тарифным квотам Евросоюза.