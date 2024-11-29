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Холдинг USM Усманова вышел из состава учредителей оператора системы маркировки

Ведомости

Холдинг USM Алишера Усманова покинул состав учредителей «дочки» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) – ООО «Оператор-ЦРПТ», который является оператором системы цифровой маркировки в РФ «Честный знак». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель USM.

«У проекта несколько инвесторов, изначальный состав претерпел изменения. В частности, из состава акционеров вышла USM, акционером которой является Алишер Усманов, который давно и последовательно выходит из своих бизнес-активов в пользу работников группы. В результате на настоящий момент ни у кого из акционеров ООО «Оператор-ЦРПТ» нет контроля либо доли 25%», – рассказал представитель.

В ЕГРЮЛ текущий состав владельцев юрлица не раскрывается. РБК со ссылкой на пресс-службу «Ростеха» также пишет, что госкорпорация «с самого начала владеет эффективной долей 22,5% в компании – операторе проекта».

Национальная система цифровой маркировки «Честный знак» действует в России с 2019 г. Основная задача системы – гарантировать потребителям подлинность и заявленное качество приобретаемой продукции. Сейчас обязательная маркировка распространяется на молочную продукцию, воду в упаковке, лекарства, табак, обувь, фотоаппараты, пиво, медицинские изделия и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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