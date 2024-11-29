Холдинг USM Усманова вышел из состава учредителей оператора системы маркировки
Холдинг USM Алишера Усманова покинул состав учредителей «дочки» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) – ООО «Оператор-ЦРПТ», который является оператором системы цифровой маркировки в РФ «Честный знак». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель USM.
«У проекта несколько инвесторов, изначальный состав претерпел изменения. В частности, из состава акционеров вышла USM, акционером которой является Алишер Усманов, который давно и последовательно выходит из своих бизнес-активов в пользу работников группы. В результате на настоящий момент ни у кого из акционеров ООО «Оператор-ЦРПТ» нет контроля либо доли 25%», – рассказал представитель.
В ЕГРЮЛ текущий состав владельцев юрлица не раскрывается. РБК со ссылкой на пресс-службу «Ростеха» также пишет, что госкорпорация «с самого начала владеет эффективной долей 22,5% в компании – операторе проекта».
Национальная система цифровой маркировки «Честный знак» действует в России с 2019 г. Основная задача системы – гарантировать потребителям подлинность и заявленное качество приобретаемой продукции. Сейчас обязательная маркировка распространяется на молочную продукцию, воду в упаковке, лекарства, табак, обувь, фотоаппараты, пиво, медицинские изделия и др.