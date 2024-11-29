Холдинг USM Усманова вышел из состава учредителей оператора системы маркировки

«У проекта несколько инвесторов, изначальный состав претерпел изменения. В частности, из состава акционеров вышла USM, акционером которой является Алишер Усманов, который давно и последовательно выходит из своих бизнес-активов в пользу работников группы. В результате на настоящий момент ни у кого из акционеров ООО «Оператор-ЦРПТ» нет контроля либо доли 25%», – рассказал представитель.