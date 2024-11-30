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Путин подписал законы о частной детективной и охранной деятельности

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частной охранной деятельности, а также утвердил внесение изменений в закон о частной детективной и охранной деятельности. Документы вступают в силу с 1 сентября 2026 г.

В частности, разрешено для охраны использовать и применять физическую силу, беспилотники и служебное оружие. Кроме того, допускаются дополнительные виды деятельности при наличии соответствующего разрешения. Например, тушение пожаров и аварийно-спасательные работы при нештатных ситуациях, проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Разрешено также патриотическое воспитание и популяризация службы в Вооруженных силах РФ, Росгвардии и в правоохранительных органах.

Учредителями и участниками частной охранной организации не могут быть иностранные граждане, иноагенты, общественные объединения и лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления.

22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» произошел теракт, в результате которого погибли 145 человек и более 550 пострадали. Частное охранное предприятие «Крокус профи», которое отвечало за безопасность этого объекта, лишилось лицензии. 25 марта депутат Александр Хинштейн сообщал, что в Госдуме начали прорабатывать инициативы, которые возложат на ЧОПы прямую обязанность по вооруженной охране объектов повышенной антитеррористической защищенности. Он также утверждал, что у «Крокус профи» есть право на оружие, но во время инцидента у охранников его не было, как и спецсредств. В тот же день на совещании с Путиным генпрокурор Игорь Краснов заявил, что масштаб теракта в «Крокусе» оказался несопоставим с возможностями обеспечения безопасности объекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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