Путин подписал законы о частной детективной и охранной деятельности

22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» произошел теракт, в результате которого погибли 145 человек и более 550 пострадали. Частное охранное предприятие «Крокус профи», которое отвечало за безопасность этого объекта, лишилось лицензии. 25 марта депутат Александр Хинштейн сообщал, что в Госдуме начали прорабатывать инициативы, которые возложат на ЧОПы прямую обязанность по вооруженной охране объектов повышенной антитеррористической защищенности. Он также утверждал, что у «Крокус профи» есть право на оружие, но во время инцидента у охранников его не было, как и спецсредств. В тот же день на совещании с Путиным генпрокурор Игорь Краснов заявил, что масштаб теракта в «Крокусе» оказался несопоставим с возможностями обеспечения безопасности объекта.