Власти Кубы отменили извещение о дефиците авиатоплива
Авиационные власти Кубы отменили ранее выпущенные извещения о дефиците авиатоплива для всех без исключения авиакомпаний в кубинских аэропортах с 1 по 8 декабря. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
30 ноября в Росавиации предупредили, что программа полетов российских авиакомпаний между РФ и Кубой может быть скорректирована в связи с двумя извещениями от авиационных властей Кубы. В них говорилось о дефиците авиакеросина для всех без исключения перевозчиков в аэропортах Гаваны и Варадеро в течение недели: с 08:01 мск 1 декабря по 08:00 мск 8 декабря.
«Программа полетов между Россией и Кубой будет выполнена в нормальном режиме, в соответствии с расписанием, сформированным до издания кубинскими авиавластями NOTAM», – написал Кореняко 1 декабря в своем Telegram-канале.
Минтранс России и Росавиация, добавил он, продолжат мониторинг за воздушным сообщением между Россией и Кубой для соблюдения интересов авиакомпаний и граждан.
Рейсы в аэропорты Гаваны и Варадеро из Москвы выполняют авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») и Nordwind. Пресс-служба «Аэрофлота» ранее в своем Telegram-канале сообщила, что полет в Гавану запланирован на 1 декабря и в случае изменений в расписании компания оперативно проинформирует пассажиров. Nordwind сообщала, что авиакомпания ожидает официального подтверждения заправки авиатопливом в аэропорту Варадеро с целью выполнения рейса по маршруту Варадеро – «Шереметьво» 1 декабря.