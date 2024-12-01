Власти Кубы отменили извещение о дефиците авиатоплива

30 ноября в Росавиации предупредили, что программа полетов российских авиакомпаний между РФ и Кубой может быть скорректирована в связи с двумя извещениями от авиационных властей Кубы. В них говорилось о дефиците авиакеросина для всех без исключения перевозчиков в аэропортах Гаваны и Варадеро в течение недели: с 08:01 мск 1 декабря по 08:00 мск 8 декабря.