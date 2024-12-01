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Власти Кубы отменили извещение о дефиците авиатоплива

Ведомости

Авиационные власти Кубы отменили ранее выпущенные извещения о дефиците авиатоплива для всех без исключения авиакомпаний в кубинских аэропортах с 1 по 8 декабря. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

30 ноября в Росавиации предупредили, что программа полетов российских авиакомпаний между РФ и Кубой может быть скорректирована в связи с двумя извещениями от авиационных властей Кубы. В них говорилось о дефиците авиакеросина для всех без исключения перевозчиков в аэропортах Гаваны и Варадеро в течение недели: с 08:01 мск 1 декабря по 08:00 мск 8 декабря.

«Программа полетов между Россией и Кубой будет выполнена в нормальном режиме, в соответствии с расписанием, сформированным до издания кубинскими авиавластями NOTAM», – написал Кореняко 1 декабря в своем Telegram-канале.

Минтранс России и Росавиация, добавил он, продолжат мониторинг за воздушным сообщением между Россией и Кубой для соблюдения интересов авиакомпаний и граждан.

Рейсы в аэропорты Гаваны и Варадеро из Москвы выполняют авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») и Nordwind. Пресс-служба «Аэрофлота» ранее в своем Telegram-канале сообщила, что полет в Гавану запланирован на 1 декабря и в случае изменений в расписании компания оперативно проинформирует пассажиров. Nordwind сообщала, что авиакомпания ожидает официального подтверждения заправки авиатопливом в аэропорту Варадеро с целью выполнения рейса по маршруту Варадеро – «Шереметьво» 1 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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