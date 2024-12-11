Metro заявило о проверке факта возможной утечки данных клиентов
Metro проверяет информацию о том, что часть базы персональных данных клиентов попала во внешние источники. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
Отмечается, что в Metro поступили сведения, что часть базы персональных данных доступна в Telegram.
«В ходе технического расследования установлено, что потенциально во внешние источники попала версия части базы от апреля 2024 г. Причиной могла стать уязвимость на стороне партнера», – указано в сообщении.
Потенциально, в общий доступ попали фамилия, имя, электронный адрес, номер телефона и дата активация карты клиента. В компании подчеркнули, что в базе отсутствует информация о паролях, кэше и платежных данных клиентов.
Инициированы дополнительные проверки поставщиков услуг, в том числе с привлечением партнеров, оказывающих Metro поддержку в сфере безопасности информсистем. Компания также усилила меры для подтверждения безопасности клиентских транзакций.
В начале сентября «Ведомости» со ссылкой на отчет InfoWatch писали, что за первые шесть месяцев 2024 г. в России было скомпрометировано 986 млн строк персональных данных, что на 33,8% больше, чем в прошлом году. Представитель Роскомнадзора (РКН) сообщал, что за первое полугодие регулятор зафиксировал 46 случаев размещения баз данных с признаками утечки персональных данных (РКН учитывает только утечки, по факту которых ведомство провело расследование. – «Ведомости»).
Количество объявлений об утечках данных пользователей в 2023 г. снизилось на 8% по сравнению с 2022 г., при этом количество опубликованных строк пользовательских данных в 2023 г. выросло на 24% и составило 342 млн, писали «Ведомости» со ссылкой на статистику команды сервиса Kaspersky Digital Footprint Intelligence в феврале. Отмечалось, что на 17,5% год к году увеличилось количество опубликованных записей, содержащих пароли.