Metro заявило о проверке факта возможной утечки данных клиентов

В начале сентября «Ведомости» со ссылкой на отчет InfoWatch писали, что за первые шесть месяцев 2024 г. в России было скомпрометировано 986 млн строк персональных данных, что на 33,8% больше, чем в прошлом году. Представитель Роскомнадзора (РКН) сообщал, что за первое полугодие регулятор зафиксировал 46 случаев размещения баз данных с признаками утечки персональных данных (РКН учитывает только утечки, по факту которых ведомство провело расследование. – «Ведомости»).