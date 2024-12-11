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Metro заявило о проверке факта возможной утечки данных клиентов

Ведомости

Metro проверяет информацию о том, что часть базы персональных данных клиентов попала во внешние источники. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что в Metro поступили сведения, что часть базы персональных данных доступна в Telegram.

«В ходе технического расследования установлено, что потенциально во внешние источники попала версия части базы от апреля 2024 г. Причиной могла стать уязвимость на стороне партнера», – указано в сообщении.

Потенциально, в общий доступ попали фамилия, имя, электронный адрес, номер телефона и дата активация карты клиента. В компании подчеркнули, что в базе отсутствует информация о паролях, кэше и платежных данных клиентов.

Инициированы дополнительные проверки поставщиков услуг, в том числе с привлечением партнеров, оказывающих Metro поддержку в сфере безопасности информсистем. Компания также усилила меры для подтверждения безопасности клиентских транзакций.

В начале сентября «Ведомости» со ссылкой на отчет InfoWatch писали, что за первые шесть месяцев 2024 г. в России было скомпрометировано 986 млн строк персональных данных, что на 33,8% больше, чем в прошлом году. Представитель Роскомнадзора (РКН) сообщал, что за первое полугодие регулятор зафиксировал 46 случаев размещения баз данных с признаками утечки персональных данных (РКН учитывает только утечки, по факту которых ведомство провело расследование. – «Ведомости»).

Количество объявлений об утечках данных пользователей в 2023 г. снизилось на 8% по сравнению с 2022 г., при этом количество опубликованных строк пользовательских данных в 2023 г. выросло на 24% и составило 342 млн, писали «Ведомости» со ссылкой на статистику команды сервиса Kaspersky Digital Footprint Intelligence в феврале. Отмечалось, что на 17,5% год к году увеличилось количество опубликованных записей, содержащих пароли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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