Bloomberg: Маск стал первым в истории человеком с состоянием свыше $400 млрд

В декабре телеканал CNN со ссылкой на документы, поданные в Федеральную избирательную комиссию, сообщил, что Маск вложил минимум $260 млн в кампанию по возвращению Трампа в Белый дом. Такой объем финансирования делает его одним из крупнейших спонсоров президентской кампании и подчеркивает влияние самого богатого человека в мире на выборы в США.