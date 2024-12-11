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Bloomberg: Маск стал первым в истории человеком с состоянием свыше $400 млрд

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком, состояние которого достигло $400 млрд, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что состояние предпринимателя резко изменилось с конца 2022 г., когда его чистый капитал сократился более чем на $200 млрд. Но после победы на выборах президента США Дональда Трампа, активным сторонником которого является Маск, состояние резко выросло.

Акции производителя электромобилей Tesla поднялись примерно на 65%, чему способствовали ожидания того, что Трамп упростит внедрение беспилотных автомобилей и отменит налоговые льготы для электромобилей, которые помогают конкурентам Tesla. Кроме того, Маск должен возглавить недавно созданный департамент эффективности государственного управления (DOGE), что даст ему трибуну в Вашингтоне и прямую связь с Овальным кабинетом.

В декабре телеканал CNN со ссылкой на документы, поданные в Федеральную избирательную комиссию, сообщил, что Маск вложил минимум $260 млн в кампанию по возвращению Трампа в Белый дом. Такой объем финансирования делает его одним из крупнейших спонсоров президентской кампании и подчеркивает влияние самого богатого человека в мире на выборы в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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