Bloomberg: Маск стал первым в истории человеком с состоянием свыше $400 млрд
Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком, состояние которого достигло $400 млрд, сообщает Bloomberg.
Агентство отмечает, что состояние предпринимателя резко изменилось с конца 2022 г., когда его чистый капитал сократился более чем на $200 млрд. Но после победы на выборах президента США Дональда Трампа, активным сторонником которого является Маск, состояние резко выросло.
Акции производителя электромобилей Tesla поднялись примерно на 65%, чему способствовали ожидания того, что Трамп упростит внедрение беспилотных автомобилей и отменит налоговые льготы для электромобилей, которые помогают конкурентам Tesla. Кроме того, Маск должен возглавить недавно созданный департамент эффективности государственного управления (DOGE), что даст ему трибуну в Вашингтоне и прямую связь с Овальным кабинетом.
В декабре телеканал CNN со ссылкой на документы, поданные в Федеральную избирательную комиссию, сообщил, что Маск вложил минимум $260 млн в кампанию по возвращению Трампа в Белый дом. Такой объем финансирования делает его одним из крупнейших спонсоров президентской кампании и подчеркивает влияние самого богатого человека в мире на выборы в США.