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Кабмин направит на помощь аэропортам более 10,5 млрд рублей

Ведомости

Правительство России дополнительно направит аэропортам более 10,5 млрд руб. на частичную компенсацию расходов из‑за продления ограничения полетов в южной и центральной частях страны. Деньги выделят из резервного фонда кабмина, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Согласно данным на сайте правительства, помощь получат аэропорты, где обслуживание гражданских авиарейсов временно прекращено. Речь о воздушных гаванях в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

«Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию расходов по обычным видам деятельности за апрель – ноябрь 2024 г.», – говорится в сообщении кабмина.

Вопрос о выделении дополнительной поддержки был одобрен 11 декабря на заседании правительства.

В июне правительство направило на эти цели более 3,9 млрд из резервного фонда. В 2023 г. сумма поддержки составила более 8 млрд руб., в 2022 г. – около 7 млрд руб.

24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине, режим временного ограничения полетов был введен в Анапе, Брянске, Белгороде, Геленджике, Воронеже, Курске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Липецке, Симферополе и Элисте. Полёты в аэропорты этих городов были ограничены Росавиацией из соображений безопасности. В конце мая 2024 г. пассажирское авиасообщение с Элистой было возобновлено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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