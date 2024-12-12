Кабмин направит на помощь аэропортам более 10,5 млрд рублей
Правительство России дополнительно направит аэропортам более 10,5 млрд руб. на частичную компенсацию расходов из‑за продления ограничения полетов в южной и центральной частях страны. Деньги выделят из резервного фонда кабмина, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Согласно данным на сайте правительства, помощь получат аэропорты, где обслуживание гражданских авиарейсов временно прекращено. Речь о воздушных гаванях в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.
«Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию расходов по обычным видам деятельности за апрель – ноябрь 2024 г.», – говорится в сообщении кабмина.
Вопрос о выделении дополнительной поддержки был одобрен 11 декабря на заседании правительства.
В июне правительство направило на эти цели более 3,9 млрд из резервного фонда. В 2023 г. сумма поддержки составила более 8 млрд руб., в 2022 г. – около 7 млрд руб.
24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине, режим временного ограничения полетов был введен в Анапе, Брянске, Белгороде, Геленджике, Воронеже, Курске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Липецке, Симферополе и Элисте. Полёты в аэропорты этих городов были ограничены Росавиацией из соображений безопасности. В конце мая 2024 г. пассажирское авиасообщение с Элистой было возобновлено.