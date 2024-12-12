Кабмин направит на помощь аэропортам более 10,5 млрд рублей

24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине, режим временного ограничения полетов был введен в Анапе, Брянске, Белгороде, Геленджике, Воронеже, Курске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Липецке, Симферополе и Элисте. Полёты в аэропорты этих городов были ограничены Росавиацией из соображений безопасности. В конце мая 2024 г. пассажирское авиасообщение с Элистой было возобновлено.