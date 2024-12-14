Минпромторг заявил о готовности производителей наращивать выпуск физраствора
Российские производители готовы наращивать выпуск натрия хлорида (физраствора), о нехватке которой ранее сообщили СМИ. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минпромторга РФ, пишет ТАСС.
12 декабря «Фонтанка» рассказала, что из аптек Петербурга исчез физраствор, а очередь на капельницу в дневном стационаре районной поликлиники «доходит до двух месяцев».
«Производители лекарственных препаратов, соответствующих МНН натрия хлорид, подтверждают готовность наращивать мощности производства для оперативного удовлетворения существующей потребности», – сообщили в Минпромторге.
По данным «Оператора-ЦРПТ», на которые ссылается ведомство, по состоянию на 13 декабря в России на остатках в аптеках, медорганизациях и организациях оптовой торговли находится около 19,8 млн упаковок лекарственного препарата.
В министерстве указали, что экономически необоснованный уровень зарегистрированных цен на препарат является потенциальным риском возникновения дефектуры, поэтому сейчас Минздрав и ФАС осуществляют перерегистрацию предельных отпускных цен на физраствор.
13 декабря первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев попросил Минздрав России сообщить о предпринятых министерством мер для решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптеках и медицинских организациях. Об этом со ссылкой на документ писало «РИА Новости». Позднее в тот же день министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил агентству, что проблем с производством физраствора в России нет. По его словам, из-за удорожания упаковки производители обратились за перерегистрацией отпускных цен, сейчас соответствующие заключения уже вынесены. После перерегистрации цен производители получили возможности для стабильной работы, пояснил он.