Минпромторг заявил о готовности производителей наращивать выпуск физраствора

13 декабря первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев попросил Минздрав России сообщить о предпринятых министерством мер для решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптеках и медицинских организациях. Об этом со ссылкой на документ писало «РИА Новости». Позднее в тот же день министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил агентству, что проблем с производством физраствора в России нет. По его словам, из-за удорожания упаковки производители обратились за перерегистрацией отпускных цен, сейчас соответствующие заключения уже вынесены. После перерегистрации цен производители получили возможности для стабильной работы, пояснил он.