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Минпромторг заявил о готовности производителей наращивать выпуск физраствора

Ведомости

Российские производители готовы наращивать выпуск натрия хлорида (физраствора), о нехватке которой ранее сообщили СМИ. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минпромторга РФ, пишет ТАСС.

12 декабря «Фонтанка» рассказала, что из аптек Петербурга исчез физраствор, а очередь на капельницу в дневном стационаре районной поликлиники «доходит до двух месяцев». 

«Производители лекарственных препаратов, соответствующих МНН натрия хлорид, подтверждают готовность наращивать мощности производства для оперативного удовлетворения существующей потребности», – сообщили в Минпромторге.

По данным «Оператора-ЦРПТ», на которые ссылается ведомство, по состоянию на 13 декабря в России на остатках в аптеках, медорганизациях и организациях оптовой торговли находится около 19,8 млн упаковок лекарственного препарата.

В министерстве указали, что экономически необоснованный уровень зарегистрированных цен на препарат является потенциальным риском возникновения дефектуры, поэтому сейчас Минздрав и ФАС осуществляют перерегистрацию предельных отпускных цен на физраствор.

13 декабря первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев попросил Минздрав России сообщить о предпринятых министерством мер для решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптеках и медицинских организациях. Об этом со ссылкой на документ писало «РИА Новости». Позднее в тот же день министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил агентству, что проблем с производством физраствора в России нет. По его словам, из-за удорожания упаковки производители обратились за перерегистрацией отпускных цен, сейчас соответствующие заключения уже вынесены. После перерегистрации цен производители получили возможности для стабильной работы, пояснил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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