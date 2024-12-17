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Апелляция отменила решение о возврате иска «Транснефти» к Cisco

Ведомости

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о возврате иска ПАО «Транснефть» к американскому производителю программного обеспечения Cisco на сумму 56 млн руб. Дело будет пересмотрено, следует из картотеки арбитражных дел.

«Отменить определение и направить дело на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции», – говорится в карточке дела.

«Транснефть» подала апелляцию на решение суда вернуть иск к Cisco 3 декабря. «Ведомости» тогда писали, что «Транснефть» требует от Cisco Systems и ООО «Сиско солюшенз» солидарно возместить убытки, причиненные в результате отказа от исполнения договорных обязательств. Ответчиками по делу выступают ООО «Сиско солюшенз» и Cisco Systems Inc., а третьими лицами указаны ООО «Бизнес телеком-импорт» и ООО «Инлайн МСП».

Согласно материалам дела, нефтепроводная компания подала иск 6 сентября, но он был оставлен без движения до 24 октября 2024 г. из-за нарушения требований при подаче заявления, а именно – отсутствия приложенных документов, подтверждающих соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка. Суд принял решение о возвращении иска 25 октября. Отмечается, что к заявленным требованиям должны быть применены меры по досудебному урегулированию спора. Суд установил, что одновременно с подачей иска, 6 сентября, в адрес Cisco Systems, Inc. была направлена претензия, срок рассмотрения которой составлял до 7 октября включительно.

«Таким образом, исковое заявление загружено в систему «Мой Арбитр» до истечения установленного законом тридцатидневного срока. Ответа на указанную претензию в материалы дела не представлено», – указано в материалах дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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