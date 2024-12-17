Апелляция отменила решение о возврате иска «Транснефти» к Cisco
Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о возврате иска ПАО «Транснефть» к американскому производителю программного обеспечения Cisco на сумму 56 млн руб. Дело будет пересмотрено, следует из картотеки арбитражных дел.
«Отменить определение и направить дело на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции», – говорится в карточке дела.
«Транснефть» подала апелляцию на решение суда вернуть иск к Cisco 3 декабря. «Ведомости» тогда писали, что «Транснефть» требует от Cisco Systems и ООО «Сиско солюшенз» солидарно возместить убытки, причиненные в результате отказа от исполнения договорных обязательств. Ответчиками по делу выступают ООО «Сиско солюшенз» и Cisco Systems Inc., а третьими лицами указаны ООО «Бизнес телеком-импорт» и ООО «Инлайн МСП».
Согласно материалам дела, нефтепроводная компания подала иск 6 сентября, но он был оставлен без движения до 24 октября 2024 г. из-за нарушения требований при подаче заявления, а именно – отсутствия приложенных документов, подтверждающих соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка. Суд принял решение о возвращении иска 25 октября. Отмечается, что к заявленным требованиям должны быть применены меры по досудебному урегулированию спора. Суд установил, что одновременно с подачей иска, 6 сентября, в адрес Cisco Systems, Inc. была направлена претензия, срок рассмотрения которой составлял до 7 октября включительно.
«Таким образом, исковое заявление загружено в систему «Мой Арбитр» до истечения установленного законом тридцатидневного срока. Ответа на указанную претензию в материалы дела не представлено», – указано в материалах дела.