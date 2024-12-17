Апелляция отменила решение о возврате иска «Транснефти» к Cisco

Согласно материалам дела, нефтепроводная компания подала иск 6 сентября, но он был оставлен без движения до 24 октября 2024 г. из-за нарушения требований при подаче заявления, а именно – отсутствия приложенных документов, подтверждающих соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка. Суд принял решение о возвращении иска 25 октября. Отмечается, что к заявленным требованиям должны быть применены меры по досудебному урегулированию спора. Суд установил, что одновременно с подачей иска, 6 сентября, в адрес Cisco Systems, Inc. была направлена претензия, срок рассмотрения которой составлял до 7 октября включительно.