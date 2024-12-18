«Газпром» поставил первую партию СПГ с завода «Портовая» в Италию
По информации агентства, 17 декабря газовоз Cool Rover встал на разгрузку на терминале FSRU Toscana в итальянском порту Ливорно.
В марте «Газпром» впервые отправил СПГ в Испанию. 17 декабря стоимость акций «Газпрома» опустилась до минимума с января 2009 г., приблизившись к отметке 106 руб. С начала года компания подешевела на треть, это произошло в том числе из-за санкций.
Малотоннажный завод СПГ «Портовая» мощностью 1,5 млн т в год открылся в начале осени 2022 г. Первые партии СПГ с завода были отправлены в Турцию, Грецию и Китай.
21 ноября «Ведомости» писали о росте экспорта российского газа в ЕС. Европейские компании в сентябре приобрели у России газ на 1,4 млрд евро – на треть больше, чем в августе 2024 г. и чем в сентябре 2023 г. Около 40% поставок составляет сжиженный природный газ, 60% – трубопроводный. Таким образом, российская доля в объеме поставок газа в сентябре составила 23,74% против 16,54% в августе. В мае 2022 г. он занимал в импорте 22,9%.