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«Газпром» поставил первую партию СПГ с завода «Портовая» в Италию

Ведомости

«Газпром» (MOEX: GAZP) впервые поставил партию сжиженного природного газа с СПГ-терминала «Портовая» на Балтийском море в Италию, передает Reuters со ссылкой на данные LSEG (группа, которой принадлежит Лондонская биржа).

По информации агентства, 17 декабря газовоз Cool Rover встал на разгрузку на терминале FSRU Toscana в итальянском порту Ливорно. 

В марте «Газпром» впервые отправил СПГ в Испанию. 17 декабря стоимость акций «Газпрома» опустилась до минимума с января 2009 г., приблизившись к отметке 106 руб. С начала года компания подешевела на треть, это произошло в том числе из-за санкций.

Малотоннажный завод СПГ «Портовая» мощностью 1,5 млн т в год открылся в начале осени 2022 г. Первые партии СПГ с завода были отправлены в Турцию, Грецию и Китай.

21 ноября «Ведомости» писали о росте экспорта российского газа в ЕС. Европейские компании в сентябре приобрели у России газ на 1,4 млрд евро – на треть больше, чем в августе 2024 г. и чем в сентябре 2023 г. Около 40% поставок составляет сжиженный природный газ, 60% – трубопроводный. Таким образом, российская доля в объеме поставок газа в сентябре составила 23,74% против 16,54% в августе. В мае 2022 г. он занимал в импорте 22,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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