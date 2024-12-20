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Товарооборот между Россией и Арменией достиг $10,2 млрд за 10 месяцев

Ведомости

Товарооборот между Россией и Арменией за 10 месяцев 2024 г. вырос в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, составив $10,2 млрд. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами.

По его словам, российско-армянские торгово-экономические связи по-прежнему находятся на подъеме.

«Сейчас у нас данные за 10 месяцев 2024 г. [торговля] составила $10,2 млрд. Это более чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года, но год еще не закончился, так что мы, я думаю, еще раз доберем до конца года», – указал Оверчук (цитата по ТАСС).

25 ноября посол России в Ереване Сергей Копыркин рассказал о планах российской стороны сохранить темпы роста товарооборота с Арменией и выйти на рекордные $14-16 млрд по итогам 2024 г. Рекордного показателя в $14-16 млрд планируется достичь с помощью совместных экономических проектов.

Дипломат напомнил, что в первом полугодии этого года товарооборот Москвы и Еревана достиг отметки в $8,3 млрд. В 2023 г. сумма за весь год составила $7,4 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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