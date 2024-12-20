Товарооборот между Россией и Арменией достиг $10,2 млрд за 10 месяцев

«Сейчас у нас данные за 10 месяцев 2024 г. [торговля] составила $10,2 млрд. Это более чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года, но год еще не закончился, так что мы, я думаю, еще раз доберем до конца года», – указал Оверчук (цитата по ТАСС).