Товарооборот между Россией и Арменией достиг $10,2 млрд за 10 месяцев
Товарооборот между Россией и Арменией за 10 месяцев 2024 г. вырос в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, составив $10,2 млрд. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами.
По его словам, российско-армянские торгово-экономические связи по-прежнему находятся на подъеме.
«Сейчас у нас данные за 10 месяцев 2024 г. [торговля] составила $10,2 млрд. Это более чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года, но год еще не закончился, так что мы, я думаю, еще раз доберем до конца года», – указал Оверчук (цитата по ТАСС).
25 ноября посол России в Ереване Сергей Копыркин рассказал о планах российской стороны сохранить темпы роста товарооборота с Арменией и выйти на рекордные $14-16 млрд по итогам 2024 г. Рекордного показателя в $14-16 млрд планируется достичь с помощью совместных экономических проектов.
Дипломат напомнил, что в первом полугодии этого года товарооборот Москвы и Еревана достиг отметки в $8,3 млрд. В 2023 г. сумма за весь год составила $7,4 млрд.