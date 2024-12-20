Премьер Украины назвал точное время прекращения транзита газа из России
Украина остановит транзит российского газа через свою территорию в 7:00 по киевскому времени (8:00 мск) 1 января 2025 г., объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Премьер допускает возобновление поставок газа из России через территорию Украины. Он пояснил, что это возможно в том случае, если транзит будет проходить по запросу Еврокомиссии (ЕК) и если газ уже будет «не российским».
Украинское издание «Страна» пояснило, что транзит такого газа возможен в том случае, если газ будут покупать европейские компании на российско-украинской границе. «То есть, юридически, газ, который пойдет транзитом через Украину, будет принадлежать уже не “Газпрому”, а европейцам», – говорится в публикации.
19 декабря президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна не пойдет на транзит российского газа после 31 декабря 2024 г. Он при этом уточнял, что Киев «не хочет играть в игры» и «можно думать» о транзите газа в том случае, если европейская страна будет получать газ и «не платить эти деньги России» до завершения конфликта.
В Киеве неоднократно заявляли, что не будут продлевать договор о транзите российского газа через территорию Украины. Действие нынешнего соглашения истекает 1 января 2025 г. Также власти США 21 ноября ввели блокирующие санкции против Газпромбанка.
25 октября президент РФ Владимир Путин отмечал, что для продолжения поставок российского газа в Европу через Украину необходимо заключение нового контракта.