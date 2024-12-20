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Премьер Украины назвал точное время прекращения транзита газа из России

Ведомости

Украина остановит транзит российского газа через свою территорию в 7:00 по киевскому времени (8:00 мск) 1 января 2025 г., объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер допускает возобновление поставок газа из России через территорию Украины. Он пояснил, что это возможно в том случае, если транзит будет проходить по запросу Еврокомиссии (ЕК) и если газ уже будет «не российским».

Украинское издание «Страна» пояснило, что транзит такого газа возможен в том случае, если газ будут покупать европейские компании на российско-украинской границе. «То есть, юридически, газ, который пойдет транзитом через Украину, будет принадлежать уже не “Газпрому”, а европейцам», – говорится в публикации.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна не пойдет на транзит российского газа после 31 декабря 2024 г. Он при этом уточнял, что Киев «не хочет играть в игры» и «можно думать» о транзите газа в том случае, если европейская страна будет получать газ и «не платить эти деньги России» до завершения конфликта.

В Киеве неоднократно заявляли, что не будут продлевать договор о транзите российского газа через территорию Украины. Действие нынешнего соглашения истекает 1 января 2025 г. Также власти США 21 ноября ввели блокирующие санкции против Газпромбанка.

25 октября президент РФ Владимир Путин отмечал, что для продолжения поставок российского газа в Европу через Украину необходимо заключение нового контракта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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