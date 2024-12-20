Премьер Украины назвал точное время прекращения транзита газа из России

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна не пойдет на транзит российского газа после 31 декабря 2024 г. Он при этом уточнял, что Киев «не хочет играть в игры» и «можно думать» о транзите газа в том случае, если европейская страна будет получать газ и «не платить эти деньги России» до завершения конфликта.