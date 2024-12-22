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Минтранс ожидает роста авиаперевозок в России на 2-2,5% по итогам года

Будет перевезено более 110 млн пассажиров
Ведомости

Пассажиропоток по итогам 2024 г. должен увеличиться на 2-2,5% по сравнению с прошлым годом, сообщил в интервью ТАСС министр транспорта России Роман Старовойт.

В 2022 г. на фоне санкций и ограничений доступа к авиационной технике были предположения, что гражданский флот РФ «перестанет существовать и встанет на прикол», отметил Старовойт.

«Этого не произошло. Напротив, мы видим рост авиационной мобильности. По итогам текущего года мы преодолеем планку в 110 млн пассажиров. Это небольшой рост – 2-2,5%», – сказал министр.

Россия, добавил он, обеспечивает в соответствии с международными требованиями поддержание летной годности, своевременно проводит замену узлов и агрегатов авиатехники. По словам главы Минтранса, отрасль получила в 2024 г. поддержку из федерального бюджета в размере 25 млрд руб., средства направлены на программы субсидий для поддержки пассажиров.

Российские авиакомпании могут перевезти в 2025 г. 109,5 млн пассажиров – на 2,3% меньше, чем в 2024 г., следует из обзора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по ключевым сегментам транспортного комплекса страны. Согласно документу, перевозки на внутренних линиях могут составить 82,1 млн человек, на международных – 27,4 млн. В сентябре ГТЛК прогнозировала рост авиаперевозок на 6% по итогам 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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