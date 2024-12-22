Минтранс ожидает роста авиаперевозок в России на 2-2,5% по итогам года

Минтранс ожидает роста авиаперевозок в России на 2-2,5% по итогам годаБудет перевезено более 110 млн пассажиров
Пассажиропоток по итогам 2024 г. должен увеличиться на 2-2,5% по сравнению с прошлым годом, сообщил в интервью ТАСС министр транспорта России Роман Старовойт.
В 2022 г. на фоне санкций и ограничений доступа к авиационной технике были предположения, что гражданский флот РФ «перестанет существовать и встанет на прикол», отметил Старовойт.
«Этого не произошло. Напротив, мы видим рост авиационной мобильности. По итогам текущего года мы преодолеем планку в 110 млн пассажиров. Это небольшой рост – 2-2,5%», – сказал министр.
Россия, добавил он, обеспечивает в соответствии с международными требованиями поддержание летной годности, своевременно проводит замену узлов и агрегатов авиатехники. По словам главы Минтранса, отрасль получила в 2024 г. поддержку из федерального бюджета в размере 25 млрд руб., средства направлены на программы субсидий для поддержки пассажиров.
Российские авиакомпании могут перевезти в 2025 г. 109,5 млн пассажиров – на 2,3% меньше, чем в 2024 г., следует из обзора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по ключевым сегментам транспортного комплекса страны. Согласно документу, перевозки на внутренних линиях могут составить 82,1 млн человек, на международных – 27,4 млн. В сентябре ГТЛК прогнозировала рост авиаперевозок на 6% по итогам 2024 г.