Минтранс ожидает роста авиаперевозок в России на 2-2,5% по итогам года

Российские авиакомпании могут перевезти в 2025 г. 109,5 млн пассажиров – на 2,3% меньше, чем в 2024 г., следует из обзора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по ключевым сегментам транспортного комплекса страны. Согласно документу, перевозки на внутренних линиях могут составить 82,1 млн человек, на международных – 27,4 млн. В сентябре ГТЛК прогнозировала рост авиаперевозок на 6% по итогам 2024 г.