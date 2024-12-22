FT: Катар допустил прекращение поставок газа в ЕС
Власти Катара могут прекратить поставки газа в Евросоюз на фоне угрозы новых штрафов, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на министра энергетики Катара Саада аль-Кааби.
«Если дело в том, что я потеряю 5% своего полученного дохода, отправившись в Европу, я не поеду в Европу. Я не блефую», – сказал он.
По словам министра, 5% от выручки катарской национального газовой компании QatarEnergy означает 5% от выручки государства Катар: «Это деньги народа, поэтому мы не можем потерять такие деньги».
Заявление министра связано с принятой в мае директивой ЕС, согласно которой в законодательство вводятся правила о штрафах в отношении компаний, не соблюдающих установленные критерии по выбросам углерода, правам человека и трудовым правам. Штраф будет составлять не менее 5% от годовой выручки компаний. Правила начнут действовать с 2027 г., мера является частью политики ЕС по достижению нулевых выбросов в атмосферу к 2050 г.
В ноябре на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку страны-участники согласовали правила создания и торговли углеродными кредитами – это позволит участникам конвенции запустить многомиллиардные рынки «углеродных кредитов», подконтрольные ООН. Reuters со ссылкой на одного из участников переговоров сообщил, что запуск глобального рынка сертификатов может произойти уже в следующем году.
The Guardian со ссылкой на анализ Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (Crea) писала, что в 2023 г. выбросы углекислого газа из ископаемого топлива в ЕС упали на 8% по сравнению с 2022 г. и достигли самого низкого уровня за последние 60 лет. Аналитик Crea Исаак Леви говорил, что выбросы вернулись к уровням 1960-х, а экономика за этот период времени утроилась.
По словам Леви, это говорит о том, что с изменением климата можно бороться, «не отказываясь от экономического роста».