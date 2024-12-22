FT: Катар допустил прекращение поставок газа в ЕС

The Guardian со ссылкой на анализ Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (Crea) писала, что в 2023 г. выбросы углекислого газа из ископаемого топлива в ЕС упали на 8% по сравнению с 2022 г. и достигли самого низкого уровня за последние 60 лет. Аналитик Crea Исаак Леви говорил, что выбросы вернулись к уровням 1960-х, а экономика за этот период времени утроилась.