Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

FT: Катар допустил прекращение поставок газа в ЕС

Ведомости

Власти Катара могут прекратить поставки газа в Евросоюз на фоне угрозы новых штрафов, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на министра энергетики Катара Саада аль-Кааби.

«Если дело в том, что я потеряю 5% своего полученного дохода, отправившись в Европу, я не поеду в Европу. Я не блефую», – сказал он.

По словам министра, 5% от выручки катарской национального газовой компании QatarEnergy означает 5% от выручки государства Катар: «Это деньги народа, поэтому мы не можем потерять такие деньги».

Заявление министра связано с принятой в мае директивой ЕС, согласно которой в законодательство вводятся правила о штрафах в отношении компаний, не соблюдающих установленные критерии по выбросам углерода, правам человека и трудовым правам. Штраф будет составлять не менее 5% от годовой выручки компаний. Правила начнут действовать с 2027 г., мера является частью политики ЕС по достижению нулевых выбросов в атмосферу к 2050 г.

В ноябре на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку страны-участники согласовали правила создания и торговли углеродными кредитами – это позволит участникам конвенции запустить многомиллиардные рынки «углеродных кредитов», подконтрольные ООН. Reuters со ссылкой на одного из участников переговоров сообщил, что запуск глобального рынка сертификатов может произойти уже в следующем году.

The Guardian со ссылкой на анализ Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (Crea) писала, что в 2023 г. выбросы углекислого газа из ископаемого топлива в ЕС упали на 8% по сравнению с 2022 г. и достигли самого низкого уровня за последние 60 лет. Аналитик Crea Исаак Леви говорил, что выбросы вернулись к уровням 1960-х, а экономика за этот период времени утроилась.

По словам Леви, это говорит о том, что с изменением климата можно бороться, «не отказываясь от экономического роста».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных