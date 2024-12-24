ГК «Агроэко» удвоила объем экспорта свинины по итогам 11 месяцев
По итогам 11 месяцев текущего года российская ГК «Агроэко» отправила на экспорт около 27 000 т продукции мясоперерабатывающего предприятия и живых животных, что почти в два раза больше показателя за тот же период 2023 г. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель холдинга.
Ключевыми направлениями экспорта стали Белоруссия, Грузия и Армения. В этом году впервые агрохолдинг также отгрузил продукцию в Конго, Индию и Сербию.
Производственные площадки холдинга представлены в Воронежской и Тульской областях. Структура «Агроэко» помимо мясоперерабатывающего предприятия включает также 49 свиноводческих площадок, селекционно-генетический центр, комбикормовые заводы, растениеводческий кластер и молочную ферму.
19 декабря президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что потребление мяса в стране выросло в два раза, не уточнив при этом, о каком периоде идет речь. По его словам, в среднем за год потребление мяса «примерно 80 кг на человека, а в мире – 42 кг». Глава государства также подчеркнул, что Россия на 100% обеспечена производством мяса и в стране постоянно растет выпуск продуктов питания на 3% ежегодно.