«Коммерсантъ»: за рубеж теперь могут летать более 500 российских лайнеров

Это также может способствовать снижению судебных претензий со стороны западных страховщиков к российской стороне. К середине января 2025 г. в реестре Бермудских островов осталось 300 иностранных воздушных судов, которые принадлежат российским перевозчикам. На 24 февраля 2022 г. в этом реестре было зарегистрировано 745 самолетов, после введения санкций доступ к примерно 80 из них был утрачен, а еще 36 находились в Ирландии. С марта 2022 г. авиакомпаниям удалось избавиться от двойной регистрации минимум 365 иностранных воздушных судов, что обеспечивает 95% перевозок в стране.