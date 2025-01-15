«Росатом» считает необходимым пересмотреть график роста грузопотока СМП

Глава «Росатома» отметил, что в настоящее время происходит адаптация российских арктических проектов к санкциям недружественных государств, в результате сроки их реализации могут измениться. «Какие-то параметры в части добычи, а значит, и перевозки, и экспорта грузов будут достигнуты в чуть более дальние сроки. <...> Скорее всего, будет такая вынужденная мера – чуть-чуть отнести вправо достижение целого ряда параметров», – сказал он.