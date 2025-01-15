«Росатом» считает необходимым пересмотреть график роста грузопотока СМП
Госкорпорация «Росатом», являющаяся инфраструктурным оператором Северного морского пути (СМП), считает необходимым пересмотреть график роста грузопотока СМП. Об этом заявил журналистам 15 января генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
«Нам сейчас нужно пересмотреть с учетом всех принятых решений график роста грузопотока по Северному морскому пути, исходить из тех реалий, в которых мы работаем», – сказал он.
Глава «Росатома» отметил, что в настоящее время происходит адаптация российских арктических проектов к санкциям недружественных государств, в результате сроки их реализации могут измениться. «Какие-то параметры в части добычи, а значит, и перевозки, и экспорта грузов будут достигнуты в чуть более дальние сроки. <...> Скорее всего, будет такая вынужденная мера – чуть-чуть отнести вправо достижение целого ряда параметров», – сказал он.
По словам Лихачева, в I квартале 2025 г. может состояться совещание у президента РФ Владимира Путина по развитию СМП, на котором может быть рассмотрен и этот вопрос.
В 2022 г. правительство РФ утвердило план развития Севморпути до 2035 г., который предполагает, что грузопоток СМП должен вырасти до 150 млн т в год в 2030 г. и до 220 млн т в 2035 г.