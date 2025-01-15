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«Росатом» считает необходимым пересмотреть график роста грузопотока СМП

Ведомости

Госкорпорация «Росатом», являющаяся инфраструктурным оператором Северного морского пути (СМП), считает необходимым пересмотреть график роста грузопотока СМП. Об этом заявил журналистам 15 января генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

«Нам сейчас нужно пересмотреть с учетом всех принятых решений график роста грузопотока по Северному морскому пути, исходить из тех реалий, в которых мы работаем», – сказал он.

Глава «Росатома» отметил, что в настоящее время происходит адаптация российских арктических проектов к санкциям недружественных государств, в результате сроки их реализации могут измениться. «Какие-то параметры в части добычи, а значит, и перевозки, и экспорта грузов будут достигнуты в чуть более дальние сроки. <...> Скорее всего, будет такая вынужденная мера – чуть-чуть отнести вправо достижение целого ряда параметров», – сказал он.

По словам Лихачева, в I квартале 2025 г. может состояться совещание у президента РФ Владимира Путина по развитию СМП, на котором может быть рассмотрен и этот вопрос.

В 2022 г. правительство РФ утвердило план развития Севморпути до 2035 г., который предполагает, что грузопоток СМП должен вырасти до 150 млн т в год в 2030 г. и до 220 млн т в 2035 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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