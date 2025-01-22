ЕАЭС внес изменения в правила регистрации и экспертизы лекарств
Советом Евразийской экономической комиссии был утвержден пакет изменений в правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, сообщается на официальном сайте ЕЭК.
В пакете представлены изменения в регулировании регистрации лекарств, в состав упаковки которых входят мерные стакан или ложка, а также другие средства, которые обеспечивают необходимые меры для приема или хранения лекарства.
Согласно новым правилам, производитель продукции обязан предоставить документы, подтверждающие качество предоставляемой продукции. Отдельная регистрация дополнительных составляющих как медицинских изделий будет необязательна.
Пакетом изменений также предусмотрено оформление отдельного регистрационного удостоверения для каждой новой формы препарата.
11 декабря 2024 г. Евразийский экономический союз завершил переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о заключении соглашения об экономическом партнерстве. После вступления договора в силу преференциальный режим охватит более 90% взаимной торговли и более 85% товарной номенклатуры.