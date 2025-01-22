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ЕАЭС внес изменения в правила регистрации и экспертизы лекарств

Ведомости

Советом Евразийской экономической комиссии был утвержден пакет изменений в правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, сообщается на официальном сайте ЕЭК.

В пакете представлены изменения в регулировании регистрации лекарств, в состав упаковки которых входят мерные стакан или ложка, а также другие средства, которые обеспечивают необходимые меры для приема или хранения лекарства.

Согласно новым правилам, производитель продукции обязан предоставить документы, подтверждающие качество предоставляемой продукции. Отдельная регистрация дополнительных составляющих как медицинских изделий будет необязательна.

Пакетом изменений также предусмотрено оформление отдельного регистрационного удостоверения для каждой новой формы препарата.

11 декабря 2024 г. Евразийский экономический союз завершил переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о заключении соглашения об экономическом партнерстве. После вступления договора в силу преференциальный режим охватит более 90% взаимной торговли и более 85% товарной номенклатуры. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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