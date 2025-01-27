«Норникель» снизил выпуск меди на 12% и никеля на 6% по итогам IV квартала

Компания планирует в 2025 г. произвести от 204 000 до 211 000 т никеля, от 353 000 до 373 000 т меди, 2,7 млн унций палладия и от 662 000 до 675 000 унций платины. 14 декабря 2024 г. президент компании Владимир Потанин заявил, что акционерам «Норникеля» придется потерпеть с дивидендами. По его словам, отказ от дивидендов связан с существенным снижением цен на продукцию компании, невозможностью прибегнуть к финансированию за счет западных институтов и сложностями в платежах в логистических цепочках, которые повлияли на показатель свободного денежного потока. Ожидается, что в 2025 г. «Норникель» перейдет к положительному денежному потоку, но до тех пор дивиденды распределяться не будут.