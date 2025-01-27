«Норникель» снизил выпуск меди на 12% и никеля на 6% по итогам IV квартала
В IV квартале 2024 г. «Норникель» выпустил 59 000 т никеля, что на 6% ниже показателя годом ранее. Производство меди за этот период составило 106 500 т, что на 12% ниже по сравнению с предыдущим годом, следует из отчета компании.
По итогам 2024 г. производство никеля снизилось на 2% до 205 000 т, а меди увеличилось на 2% до 433 000 т. Без учета Забайкальского дивизиона производство меди из собственного сырья составило 363 000 т, превысив годовой прогноз. В Забайкальском дивизионе производство меди в концентрате достигло 70 000 т, также превысив прогноз.
ПАО «ГМК «Норильский никель» объявило результаты производственной деятельности за 2024 г. и прогноз на 2025 г. В 2024 г. компания перевыполнила свой производственный план благодаря повышению производственной эффективности и реконструкции печи взвешенной плавки на Надеждинском металлургическом заводе, что увеличило ее производительность на 25%.
Компания планирует в 2025 г. произвести от 204 000 до 211 000 т никеля, от 353 000 до 373 000 т меди, 2,7 млн унций палладия и от 662 000 до 675 000 унций платины. 14 декабря 2024 г. президент компании Владимир Потанин заявил, что акционерам «Норникеля» придется потерпеть с дивидендами. По его словам, отказ от дивидендов связан с существенным снижением цен на продукцию компании, невозможностью прибегнуть к финансированию за счет западных институтов и сложностями в платежах в логистических цепочках, которые повлияли на показатель свободного денежного потока. Ожидается, что в 2025 г. «Норникель» перейдет к положительному денежному потоку, но до тех пор дивиденды распределяться не будут.
Чистая прибыль «Норникеля» по итогам первого полугодия 2024 г. снизилась до $829 млн по МФСО – на 23% относительно $1,07 млрд за аналогичный период 2023 г. Рентабельность EBITDA компании снизилась с 47 до 42%, а выручка компании сократилась на 22%, с $7,16 млрд до $5,61 млрд. Снижение объяснялось падением цен на никель, палладий и родий, а также сокращением продаж, вызванным ограничением судоходства в Красном море.
«Норильский никель» – крупнейший в мире производитель палладия и металлического никеля. Компания также производит платину, кобальт, медь, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен. Основные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.