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«Норникель» планирует направить 215 млрд рублей на инвестиции в 2025 году

Ведомости

В следующем году общий размер инвестиций горно-металлургической компании «Норильский никель» составит 215 млрд руб., говорится в сообщении на сайте предприятия. Решение принято по итогам рассмотрения советом директоров бюджета на будущий год.

Ключевые приоритеты инвестиционной программы – безопасное производство, купирование технологических рисков и реализация стратегии компании. Программа включает исполнение экологических и социальных обязательств, направление средств в поддерживающую инфраструктуру – прежде всего в энергетику и транспорт.

Предусмотрена индексация заработной платы на уровне не ниже официальной инфляции. Сообщается также, что на 2025 г. запланирована реализация всей произведенной продукции, несмотря на то что на рынке по никелю ожидается профицит.

«Норильский никель» – крупнейший в мире производитель палладия и металлического никеля. Компания также производит платину, кобальт, медь, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен. Основные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

За девять месяцев 2024 г. «Норильский никель» произвел 146 000 т никеля, что соответствует уровню производства 2023 г., сообщалось в отчете компании. Производство меди за период увеличилось на 7% до 326 000 т, а производство металлов платиновой группы составило 2,2 млн унций и почти не изменилось по сравнению с прошлым годом.

Чистая прибыль компании по итогам первого полугодия 2024 г. снизилась до $829 млн по МФСО – на 23% относительно $1,07 млрд за аналогичный период 2023 г. Рентабельность EBITDA компании упала с 47 до 42%, а выручка «Норникеля» сократилась на 22%, с $7,16 млрд до $5,61 млрд. Снижение объяснялось падением цен на никель, палладий и родий, а также сокращением продаж, вызванным ограничением судоходства в Красном море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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