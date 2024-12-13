«Норникель» планирует направить 215 млрд рублей на инвестиции в 2025 году
В следующем году общий размер инвестиций горно-металлургической компании «Норильский никель» составит 215 млрд руб., говорится в сообщении на сайте предприятия. Решение принято по итогам рассмотрения советом директоров бюджета на будущий год.
Ключевые приоритеты инвестиционной программы – безопасное производство, купирование технологических рисков и реализация стратегии компании. Программа включает исполнение экологических и социальных обязательств, направление средств в поддерживающую инфраструктуру – прежде всего в энергетику и транспорт.
Предусмотрена индексация заработной платы на уровне не ниже официальной инфляции. Сообщается также, что на 2025 г. запланирована реализация всей произведенной продукции, несмотря на то что на рынке по никелю ожидается профицит.
«Норильский никель» – крупнейший в мире производитель палладия и металлического никеля. Компания также производит платину, кобальт, медь, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен. Основные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
За девять месяцев 2024 г. «Норильский никель» произвел 146 000 т никеля, что соответствует уровню производства 2023 г., сообщалось в отчете компании. Производство меди за период увеличилось на 7% до 326 000 т, а производство металлов платиновой группы составило 2,2 млн унций и почти не изменилось по сравнению с прошлым годом.
Чистая прибыль компании по итогам первого полугодия 2024 г. снизилась до $829 млн по МФСО – на 23% относительно $1,07 млрд за аналогичный период 2023 г. Рентабельность EBITDA компании упала с 47 до 42%, а выручка «Норникеля» сократилась на 22%, с $7,16 млрд до $5,61 млрд. Снижение объяснялось падением цен на никель, палладий и родий, а также сокращением продаж, вызванным ограничением судоходства в Красном море.