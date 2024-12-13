«Норникель» планирует направить 215 млрд рублей на инвестиции в 2025 году

Чистая прибыль компании по итогам первого полугодия 2024 г. снизилась до $829 млн по МФСО – на 23% относительно $1,07 млрд за аналогичный период 2023 г. Рентабельность EBITDA компании упала с 47 до 42%, а выручка «Норникеля» сократилась на 22%, с $7,16 млрд до $5,61 млрд. Снижение объяснялось падением цен на никель, палладий и родий, а также сокращением продаж, вызванным ограничением судоходства в Красном море.