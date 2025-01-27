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Глава Приднестровья назвал спекуляцией предложение Зеленского о поставках угля

Ведомости

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о поставках угля на Молдавскую ГРЭС является спекуляцией. Об этом заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. Его видеообращение опубликовано в Telegram.

«Эти спекулятивные варианты, что мы дадим уголь, который будет отработан на ГРЭС. Еще раз поясняю, наша станция технологически работает на антраците», – сказал Красносельский.

По его словам, Киев предлагает уголь, которые «не подходит по технологии для нашей электростанции»: «У нее два блока, которые работают на антраците. Переделка только одного блока при нормальных условиях, которых у нас нет, займет около года и обойдется в 50 млн евро».

25 января Зеленский заявил, что Украина готова по низким ценам или даже бесплатно поставлять Молдавии уголь для находящейся на левом берегу Днестра Молдавской ГРЭС взамен на поставки электричества. 

1 января 2025 г. прекратились поставки российского газа в Молдавию и Приднестровье из-за остановки его транзита через Украину. Киев не продлил соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. В «Газпроме» поясняли, что с 1 января технически и юридически не могут продолжать поставки через Украину по истечении соглашения с «Нафтогазом». 

После этого Приднестровье охватил энергетический кризис, поскольку регион может получать трубопроводный газ только через Молдавию. 20 января глава ПМР заявил, что Приднестровье согласно на поставки газа через «Молдовагаз». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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