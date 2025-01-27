Глава Приднестровья назвал спекуляцией предложение Зеленского о поставках угля
Предложение президента Украины Владимира Зеленского о поставках угля на Молдавскую ГРЭС является спекуляцией. Об этом заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. Его видеообращение опубликовано в Telegram.
«Эти спекулятивные варианты, что мы дадим уголь, который будет отработан на ГРЭС. Еще раз поясняю, наша станция технологически работает на антраците», – сказал Красносельский.
По его словам, Киев предлагает уголь, которые «не подходит по технологии для нашей электростанции»: «У нее два блока, которые работают на антраците. Переделка только одного блока при нормальных условиях, которых у нас нет, займет около года и обойдется в 50 млн евро».
25 января Зеленский заявил, что Украина готова по низким ценам или даже бесплатно поставлять Молдавии уголь для находящейся на левом берегу Днестра Молдавской ГРЭС взамен на поставки электричества.
1 января 2025 г. прекратились поставки российского газа в Молдавию и Приднестровье из-за остановки его транзита через Украину. Киев не продлил соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. В «Газпроме» поясняли, что с 1 января технически и юридически не могут продолжать поставки через Украину по истечении соглашения с «Нафтогазом».
После этого Приднестровье охватил энергетический кризис, поскольку регион может получать трубопроводный газ только через Молдавию. 20 января глава ПМР заявил, что Приднестровье согласно на поставки газа через «Молдовагаз».