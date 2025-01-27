Bloomberg: ЕС отложит план отказа от российского топлива на месяц
Еврокомиссия может отложить публикацию дорожной карты по поэтапному отказу от последних оставшихся видов топлива из России, включая сжиженный природный газ (СПГ). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
План может быть опубликован 26 марта – на месяц позже, чем планировалось изначально, следует из материала.
Bloomberg отмечает, что группа из 10 европейских стран настаивала на ужесточении мер против России путем введения ограничений на природный газ и СПГ, но эти усилия по введению санкций осложняются необходимостью обеспечения единогласия среди всех 27 членов ЕС. Еврокомиссия поставила перед собой цель полностью отказаться от российских поставок к 2027 г.
ЕС хочет принять новый пакет антироссийских санкций 24 февраля 2025 г. – в третью годовщину начала спецоперации на Украине, писала в декабре 2024 г. газета Welt am Sonntag. По данным СМИ, в пакет войдут экономические меры, а «мишенью» очередного пакета также станут лица, «участвующие в гибридной войне».
Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Евросоюз рассматривает возможность введения ограничений на импорт российского алюминия и прекращение поставок СПГ в рамках нового пакета санкций.