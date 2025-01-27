Bloomberg: ЕС отложит план отказа от российского топлива на месяц

Bloomberg отмечает, что группа из 10 европейских стран настаивала на ужесточении мер против России путем введения ограничений на природный газ и СПГ, но эти усилия по введению санкций осложняются необходимостью обеспечения единогласия среди всех 27 членов ЕС. Еврокомиссия поставила перед собой цель полностью отказаться от российских поставок к 2027 г.