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ФАС проанализирует обоснованность цен на подсолнечное масло и майонез

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит обоснованность цен на ряд продовольственных товаров, в числе которых майонез, подсолнечное масло, маргарин и пищевая соль. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ФАС направила 24 запроса производителям майонеза, 10 запросов производителям подсолнечного масла, 21 запрос производителям маргарина и семь запросов производителям пищевой соли. Организации должны будут предоставить информацию об объемах производства, данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж.

В ФАС напомнили, что доминирующие на рынке компании обязаны соблюдать антимонопольные запреты, в том числе на установление высоких цен. В случае выявления нарушений ведомство может применить меры, предусмотренные ст. 5 и ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции».

23 января стало известно, что ФАС не обнаружила признаков нарушения законодательства в рамках продажи сливочного масла в России. Рост цен на данный продукт руководитель ФАС Максим Шаскольский объяснил ростом себестоимости товара.

Как сообщают данные опроса инФОМ, который проводится по заказу Центробанка, ожидаемый уровень инфляции в январе среди россиян вырос с 13,9 до 14%, тогда как наблюдаемый – с 15,9 до 16,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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