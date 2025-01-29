ФАС проанализирует обоснованность цен на подсолнечное масло и майонез
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит обоснованность цен на ряд продовольственных товаров, в числе которых майонез, подсолнечное масло, маргарин и пищевая соль. Об этом сообщается на сайте ведомства.
ФАС направила 24 запроса производителям майонеза, 10 запросов производителям подсолнечного масла, 21 запрос производителям маргарина и семь запросов производителям пищевой соли. Организации должны будут предоставить информацию об объемах производства, данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж.
В ФАС напомнили, что доминирующие на рынке компании обязаны соблюдать антимонопольные запреты, в том числе на установление высоких цен. В случае выявления нарушений ведомство может применить меры, предусмотренные ст. 5 и ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции».
23 января стало известно, что ФАС не обнаружила признаков нарушения законодательства в рамках продажи сливочного масла в России. Рост цен на данный продукт руководитель ФАС Максим Шаскольский объяснил ростом себестоимости товара.
Как сообщают данные опроса инФОМ, который проводится по заказу Центробанка, ожидаемый уровень инфляции в январе среди россиян вырос с 13,9 до 14%, тогда как наблюдаемый – с 15,9 до 16,4%.