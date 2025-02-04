Китай начал антимонопольное расследование в отношении Google
Китай проводит антимонопольное расследование в отношении американской корпорации Google. Об этом сообщает китайское Государственное управление по регулированию рынка (SAMR).
Решение инициировать расследование было принято, поскольку Google подозревается в нарушении антимонопольного законодательства КНР.
О том, что Китай готовится начать расследование в отношении Google, писало Reuters со ссылкой на источники в сентябре 2020 г. Собеседники агентства тогда говорили, что расследование могут инициировать в связи с доминированием операционной системы Android и подавлением конкуренции.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Тарифы для КНР составят 10%, для Канады и Мексики – 25%.
4 февраля комитет по тарифным правилам Госсовета Китая объявил, что КНР с 10 февраля установит дополнительные пошлины на энергоресурсы, импортируемые из США. Тариф на уголь и сжиженный природный газ достигнет 15%. На нефть, сельскохозяйственную технику, легковые автомобили большого объема и пикапы будет введен тариф в размере 10%.